新北培訓生命繪本帶領人 93歲嬤堅持抄字剪貼成傳家寶

新北市社會局與台灣老大人活力發展協會合作，培訓生命繪本帶領人，由社會局長張錦麗（後排左三）頒發結訓證書。（記者賴筱桐攝）

2022/12/19 14:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕為記錄長輩精彩一生，新北市社會局與台灣老大人活力發展協會合作，培訓生命繪本帶領人，今天舉行結訓典禮，33位專業帶領人在社區據點陪伴長輩完成生命繪本，有位93歲阿嬤堅持找出日治時代的照片，並親筆抄寫剪貼，兒子深受感動，全力協助完成，成為另類的傳家之寶。

社會局長張錦麗逐一頒發結訓證書，她表示，台灣社會已進入高齡世代，如何活躍老化、有為老化，是市府重要的施政目標，社會局6年來已培訓225位生命繪本帶領人，深入各社區據點陪長輩一起製作生命繪本，透過生命歷程的回顧和整理，重新找回人生的價值和意義，讓生命活到最後一刻依然光采。

張錦麗說，在台灣老大人活力發展協會的協助下，新北市已辦理84場次的生命繪本課程，共有1968人次受益，讓長者的生命光輝持續散播到各社區。

土城區中華利仁協會曾永禎原是托育老師，擁有10年的托育經驗，為了實踐老幼共融，參加生命繪本帶領人培訓活動。她分享陪伴93歲的賴林燕玉阿嬤製作生命繪本的經驗，阿嬤在日治時期只有讀過幾年書，但堅持自己動手剪貼，有些字句不會寫，就請他人幫忙寫在紙上，再一筆一畫抄上去。

曾永禎提到，有次阿嬤生病剛出院，仍堅持參加課程，兒子不放心全程陪伴，發現母親專心沉浸在繪本的製作過程，有許多圖片和故事都是兒子從沒聽過、看過的，這才發現原來母親是從南投草屯一路跟隨家中長輩到台北艋舺再到土城清水定居，母親還剪貼日文歌曲和喜愛的歌星，兒子說要將母親精彩的一生留作傳家寶。

另外，戴亞雯在新店長老會國語禮拜堂陪伴泰雅族原住民潘秋妹製作生命繪本，潘嬤擅長泰雅族布織，在繪本的自畫像中剪入一段織布，在結訓典禮時，協會安排其他學員一起穿上她織的披肩，讓潘嬤既驚訝又感動。

學員周淑玲（左一）和陳惠鈴（左二）展示在慈濟據點完成的生命繪本。（記者賴筱桐攝）

從事托育工作的曾永禎（右）在老大人協會的培訓下，帶領93歲的阿嬤動手抄字剪貼製作完成精彩一生繪本。（圖由社會局提供）

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