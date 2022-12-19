退休翁攜20萬現金出門 2毒蟲盯上持槍行搶被逮

林男遭警方逮捕到案。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/19 14:29

〔記者徐聖倫／新北報導〕同為45歲的林姓男子與吳姓男子染毒癮多時，經濟狀況全被毒品箝制，17日中午林男受吳男教唆，盯上1名常攜大量現金在身上的呂姓老翁，持槍在呂翁家外埋伏。林男順利等到呂翁返家，一個箭步上前搶包包，期間還扣下板機，所幸卡彈未擊發，呂翁大聲呼救，鄰居聞聲前來幫忙並報警，最終警民合作將林嫌控制並逮捕，警方也循線找到吳嫌，並將其逮捕歸案。

據了解，林、吳2人皆有多起毒品前科，身上常常身無分文，沒了錢就是偷拐搶騙，沒有正當工作。日前2人又因沒錢，於是一起討論要如何搞錢，吳男想起他認識的1名66歲鄰居呂姓老翁很富裕，且老人家花錢喜歡傳統方式付現金，身上常帶大量現金，於是教唆林男搶劫。

林男在17日中午近12時前往新北市中和區新生街呂翁家外埋伏，順利等到呂翁購物完返家，而林男上前搶包遭頑抗，開槍又卡彈，附近住戶見狀前往幫忙並報警，林男灰溜溜地遭到逮捕，警方扣回改造手槍1把、子彈4顆。警方細問下，得知吳男才是主嫌，於是再循線前往吳男住處將其逮捕。

警方表示，呂翁身上確實有20萬現金，林、吳2人是經過多次勘察才預劃犯案，2人在接受偵詢時也承認，確實知道呂翁有待大量現款的壞習慣，所以才下手犯案。訊後，警方依搶奪、槍砲等罪嫌，將林、吳2人移送法辦。

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警方循線拘提吳男。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣下林男作案用改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

林男持槍搶劫遭呂翁頑抗。（記者徐聖倫翻攝）

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