為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    三重明志陸橋功成身退 新北4年拆36座陸橋達標

    新北市三重區明志陸橋老舊且使用率低，影響行車視線與行人通行。圖為陸橋拆除前。（記者賴筱桐攝）

    新北市三重區明志陸橋老舊且使用率低，影響行車視線與行人通行。圖為陸橋拆除前。（記者賴筱桐攝）

    2022/12/18 12:01

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年推動人本環境，檢討老舊且使用率低的陸橋，17日完成三重區明志陸橋拆除，還給市民乾淨的天際線，提供友善的通行環境，新北市4年拆除36座人行陸橋達標，呈現嶄新的市容風貌。

    養護工程處處長馮兆麟指出，過去的交通政策多是「以車為主」，透過廣設人行陸橋，減少汽、機車停等路口的時間，隨著時代變遷，改為「以人為主」的人本環境，提供行人舒適、便利及安全的平面行走空間，導致人行陸橋使用率低，墩柱和樓梯反而造成通行及行車視線的阻礙。

    馮兆麟表示，工務局提倡「減法工程」，在確保行人平面穿越動線安全的前提下，逐步拆除使用率低的人行陸橋，每座陸橋拆除前均落實「新北市人行陸橋、地下道存廢標準程序」，取得地方共識後再執行。據統計，市長侯友宜上任後，市府2019年1月進行第1座新店民族陸橋拆除工程，17日三重明志陸橋功成身退後，達成4年拆除36座陸橋的里程碑。

    他說，陸橋拆除不僅是執行一項公共工程，更牽動市民和地方的連結與回憶，透過舉辦攝影比賽、原陸橋橋址處設置QR Code橋誌地磚及吊掛大梁拆除陸橋儀式等活動，讓市民緬懷陸橋過去的身影，共同見證城市風貌的進步。

    工務局長詹榮鋒強調，4年拆除36座人行陸橋是「減法工程」的成果證明，未來將持續推動拆除閒置陸橋及地下道，為新北市建構友善人本環境。

    新北市三重區明志陸橋12月17日完成拆除，還給市民乾淨的天際線，提供友善的通行環境。（圖由工務局提供）

    新北市三重區明志陸橋12月17日完成拆除，還給市民乾淨的天際線，提供友善的通行環境。（圖由工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龍潭武漢陸橋 5/13起拆除
    2022/05/11 16:55

    龍潭武漢陸橋 5/13起拆除
    17年陸橋走入歷史！ 宜蘭南屏國小人行陸橋要拆了
    2022/01/11 14:42

    17年陸橋走入歷史！ 宜蘭南屏國小人行陸橋要拆了

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    新北市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播