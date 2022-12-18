三重明志陸橋功成身退 新北4年拆36座陸橋達標

新北市三重區明志陸橋老舊且使用率低，影響行車視線與行人通行。圖為陸橋拆除前。（記者賴筱桐攝）

2022/12/18 12:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年推動人本環境，檢討老舊且使用率低的陸橋，17日完成三重區明志陸橋拆除，還給市民乾淨的天際線，提供友善的通行環境，新北市4年拆除36座人行陸橋達標，呈現嶄新的市容風貌。

養護工程處處長馮兆麟指出，過去的交通政策多是「以車為主」，透過廣設人行陸橋，減少汽、機車停等路口的時間，隨著時代變遷，改為「以人為主」的人本環境，提供行人舒適、便利及安全的平面行走空間，導致人行陸橋使用率低，墩柱和樓梯反而造成通行及行車視線的阻礙。

馮兆麟表示，工務局提倡「減法工程」，在確保行人平面穿越動線安全的前提下，逐步拆除使用率低的人行陸橋，每座陸橋拆除前均落實「新北市人行陸橋、地下道存廢標準程序」，取得地方共識後再執行。據統計，市長侯友宜上任後，市府2019年1月進行第1座新店民族陸橋拆除工程，17日三重明志陸橋功成身退後，達成4年拆除36座陸橋的里程碑。

他說，陸橋拆除不僅是執行一項公共工程，更牽動市民和地方的連結與回憶，透過舉辦攝影比賽、原陸橋橋址處設置QR Code橋誌地磚及吊掛大梁拆除陸橋儀式等活動，讓市民緬懷陸橋過去的身影，共同見證城市風貌的進步。

工務局長詹榮鋒強調，4年拆除36座人行陸橋是「減法工程」的成果證明，未來將持續推動拆除閒置陸橋及地下道，為新北市建構友善人本環境。

新北市三重區明志陸橋12月17日完成拆除，還給市民乾淨的天際線，提供友善的通行環境。（圖由工務局提供）

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