為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北十大熱門拍攝場景 新北大都會公園登冠

    新北十大影視拍攝場景由新北大都會公園榮登冠軍。（記者賴筱桐攝）

    新北十大影視拍攝場景由新北大都會公園榮登冠軍。（記者賴筱桐攝）

    2022/12/18 11:29

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市擁有山河海岸美景，同時融合都會風情，成為一座天然大型片場。「新北市協助影視拍攝與發展中心」（新北協拍中心）自成立至今，累積已協助逾6200件劇組拍攝服務，今年最受歡迎的熱門拍攝場景排名出爐，由新北大都會公園奪下冠軍寶座，其次為板橋市府宿舍及空軍三重一村。

    新北協拍中心自2011年成立起，以新北獨有的山河海美景、豐富的人文歷史古蹟場域為基礎，打造完善便利的影視製作環境，今年截至11月底止，協拍件數達649件，預估至年底可突破700件，協拍中心成立11年以來，已累積近6200件協拍服務。

    新聞局長張愛晶表示，近年受武肺疫情影響，不少影視劇組曾面臨停拍、延期的狀況，新北協拍中心憑藉熱忱與專業，協助劇組在符合防疫規定的前提下，擁有安心的勘景及拍攝環境，為劇組找尋疫情下的生存之道，讓優秀影視作品與新北市得天獨厚的美景在鏡頭前曝光。

    集結浪漫與悠閒、青春童趣等元素，吸引無數影視團隊前往的「新北大都會公園」，拿下今年熱門場景第1名，融合職場、友場與家庭等議題的原創台劇《我和我的鋼四壁》與現正熱映的八點檔《市井豪門》在此取景。

    此外，板橋市府宿舍及空軍三重一村分別拿下第2、3名，這2個場景也是新北市熱門「家景」的申借名單，板橋市府宿舍鄰近交通便利的新板特區，拍攝劇組包含明年下旬上映的電影《周處除三害》與茁劇場《誰說媽媽像月亮》；空軍三重一村充滿濃厚的眷村氛圍，預計明年上映的科幻愛情喜劇《火星上的維納斯》在此取景。

    張愛晶說，隸屬法務部廉政署的坪林廉政研習中心，曾作為犯人服刑的處所，保留禁閉室、接見室、牢房等空間，近年刑偵、犯罪類型劇集日增，新北協拍中心協助劇組拍攝監獄畫面，包含《台灣犯罪故事》、《模仿犯》及《山中森林》等3部即將於明年上線的作品，都曾造訪取景。

    另外，位於板橋的國定古蹟林本源園邸及435藝文特區，有獨特的建築物與仿古氛圍，成為詢問度高的熱門場景，前者拍攝劇組包含《商魂》、《台北愛之船》；後者有《八尺門的辯護人》與茁劇場《非殺人小說》申請借用。

    台劇《我和我的鋼四壁》在空軍三重一村拍攝。（圖由新聞局提供）

    台劇《我和我的鋼四壁》在空軍三重一村拍攝。（圖由新聞局提供）

    《台灣犯罪故事》在坪林廉政研習中心拍攝監獄畫面。（圖由新聞局提供）

    《台灣犯罪故事》在坪林廉政研習中心拍攝監獄畫面。（圖由新聞局提供）

    茁劇場《誰說媽媽像月亮》在板橋市府宿舍取景。（圖由新聞局提供）

    茁劇場《誰說媽媽像月亮》在板橋市府宿舍取景。（圖由新聞局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北海世界水樂園試營運 水太髒、無處遮陽挨轟
    2022/06/29 16:16

    新北海世界水樂園試營運 水太髒、無處遮陽挨轟
    兒童節大禮！新北大都會公園「海世界水樂園」4/3登場
    2022/03/26 11:46

    兒童節大禮！新北大都會公園「海世界水樂園」4/3登場

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    新北協拍中心移交新聞局 強化城市行銷
    2021/07/31 14:07

    新北協拍中心移交新聞局 強化城市行銷
    國家電影中心收回新北協拍進駐 侯友宜：持續溝通盼創雙贏
    2021/04/17 11:11

    國家電影中心收回新北協拍進駐 侯友宜：持續溝通盼創雙贏

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    新北市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播