新北十大熱門拍攝場景 新北大都會公園登冠

新北十大影視拍攝場景由新北大都會公園榮登冠軍。（記者賴筱桐攝）

2022/12/18 11:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市擁有山河海岸美景，同時融合都會風情，成為一座天然大型片場。「新北市協助影視拍攝與發展中心」（新北協拍中心）自成立至今，累積已協助逾6200件劇組拍攝服務，今年最受歡迎的熱門拍攝場景排名出爐，由新北大都會公園奪下冠軍寶座，其次為板橋市府宿舍及空軍三重一村。

新北協拍中心自2011年成立起，以新北獨有的山河海美景、豐富的人文歷史古蹟場域為基礎，打造完善便利的影視製作環境，今年截至11月底止，協拍件數達649件，預估至年底可突破700件，協拍中心成立11年以來，已累積近6200件協拍服務。

新聞局長張愛晶表示，近年受武肺疫情影響，不少影視劇組曾面臨停拍、延期的狀況，新北協拍中心憑藉熱忱與專業，協助劇組在符合防疫規定的前提下，擁有安心的勘景及拍攝環境，為劇組找尋疫情下的生存之道，讓優秀影視作品與新北市得天獨厚的美景在鏡頭前曝光。

集結浪漫與悠閒、青春童趣等元素，吸引無數影視團隊前往的「新北大都會公園」，拿下今年熱門場景第1名，融合職場、友場與家庭等議題的原創台劇《我和我的鋼四壁》與現正熱映的八點檔《市井豪門》在此取景。

此外，板橋市府宿舍及空軍三重一村分別拿下第2、3名，這2個場景也是新北市熱門「家景」的申借名單，板橋市府宿舍鄰近交通便利的新板特區，拍攝劇組包含明年下旬上映的電影《周處除三害》與茁劇場《誰說媽媽像月亮》；空軍三重一村充滿濃厚的眷村氛圍，預計明年上映的科幻愛情喜劇《火星上的維納斯》在此取景。

張愛晶說，隸屬法務部廉政署的坪林廉政研習中心，曾作為犯人服刑的處所，保留禁閉室、接見室、牢房等空間，近年刑偵、犯罪類型劇集日增，新北協拍中心協助劇組拍攝監獄畫面，包含《台灣犯罪故事》、《模仿犯》及《山中森林》等3部即將於明年上線的作品，都曾造訪取景。

另外，位於板橋的國定古蹟林本源園邸及435藝文特區，有獨特的建築物與仿古氛圍，成為詢問度高的熱門場景，前者拍攝劇組包含《商魂》、《台北愛之船》；後者有《八尺門的辯護人》與茁劇場《非殺人小說》申請借用。

台劇《我和我的鋼四壁》在空軍三重一村拍攝。（圖由新聞局提供）

《台灣犯罪故事》在坪林廉政研習中心拍攝監獄畫面。（圖由新聞局提供）

茁劇場《誰說媽媽像月亮》在板橋市府宿舍取景。（圖由新聞局提供）

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