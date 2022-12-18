寒流來襲使用保暖電器要注意 太靠近易燃物恐引火警

使用電暖器時不可離可燃物太近，以免發生危險。（記者吳昇儒翻攝）

2022/12/18 09:05

〔記者吳昇儒／新北報導〕寒流來襲不少民眾會使用保暖的煤油暖爐、電暖器、電熱毯等保暖器具，但若沒有保持安全距離，很容易就會發生火警憾事。新北市消防局第六大隊指出，使用保暖電器須保持適當距離，避免與可燃物過近，以免深夜熟睡時，引發火災；此外，使用煤油暖爐須保持好通風，以免造成一氧化碳中毒。

新北政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵指出，電熱毯建議平鋪在硬床上，防止毯內電線因凹折或擠壓造成短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡的民眾，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，防止意外發生；使用電暖器則需注意是否會與可燃物太近避免引起火勢。

另長時間使用煤油暖爐，會導致空氣中的氧氣濃度逐步降低，太久沒有充足氧氣而導致不完全燃燒則會有生成一氧化碳的風險，所以請務必確保每小時換氣通風一次或兩次。同時要注意使用時必須留有門窗縫隙，或者定時打開門窗「換氣」，促進空氣流通，並「切勿」開著睡覺。

此外也呼籲民眾，使用電暖器或煤油暖爐，應與床墊、床單、棉被或衣物等易燃物品保持適當距離，且其上方切勿吊掛衣物；電熱毯不可鋪設於乳膠床墊上，電熱毯應避免凹折、擠壓，防止毯內電線半斷線或短路。遙控器不可放在將電熱毯下方，加熱後應即關閉電源或設定定時關閉，以防意外發生。

購買電暖器，務必選購有經濟部標檢局商品檢驗標識的合格產品，第一次使用時需特別注意有無焦臭味，若持續散發異味，應立即停止使用，將電暖器送回原廠檢修，切勿繼續使用。電暖器之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一電源插座組。如需使用電源線組，必須注意電暖器之消耗電功率，請勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，進而引發火災。

電暖器功率較大，不可以都插在同一個延長線上。（記者吳昇儒翻攝）

使用電暖器時不可離可燃物太近，以免發生危險。（記者吳昇儒翻攝）

使用煤油暖爐時一、二小時必須開窗換氣，以免發生危險。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法