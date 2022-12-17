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    德國耶誕市集今起兩天 新北市民廣場化身德國耶誕村

    新北市民廣場化身德國耶誕村，品嚐德國美味料理和食物。（記者翁聿煌攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新北市民廣場化身德國耶誕村，品嚐德國美味料理和食物。（記者翁聿煌攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2022/12/17 16:19

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北歡樂耶誕城首度舉辦的「德國耶誕市集」17日揭幕，現場攤位於上午11點至晚間10點對外營業，吸引許多民眾慕名而來，德國人過節不可缺少的耶誕傳統糕點「史多倫」及「熱紅酒」也來到市民廣場，滿溢的甜酒香和糕餅香讓現場民眾感受像出國逛耶誕市集，在新北市就有濃濃的德國耶誕節氣氛。

    新北市副市長謝政達表示，全台最大的冬季慶典「2022新北歡樂耶誕城」今年是首次與德國經濟辦事處聯手舉辦德國耶誕市集，現場邀請許多來自德國的朋友帶著家鄉美食、飲品和各種商品，與台灣民眾分享最原汁原味的耶誕文化傳統，與民眾們創造更多美好互動回憶。

    德國經濟辦事處處長林百科也抵達現場，邀請謝政達一同逛市集，品嘗各式超道地德式佳餚，現場還有裝飾品、廚房用品、織品及玩具小物等產品，營造歡樂無比的耶誕氣氛。

    德國耶誕市集於17、18兩天於上午11點至晚上10點，超過50家德國攤販在新北市市民廣場和民眾見面，現場包含德國糕點史多倫、德國啤酒、麵包糕點、節慶裝飾品等應有盡有，充滿濃厚耶誕氛圍，同時台東縣政府今年也共襄盛舉，由副縣長王志輝率隊前來參加新北歡樂耶誕城活動，於會場推廣鳳梨釋迦及在地農產品，讓民眾也可以品嘗台東在地直送美味。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    德國耶誕市集於17、18兩天，超過50家德國攤販在新北市民廣場和民眾見面。（記者翁聿煌攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    德國耶誕市集於17、18兩天，超過50家德國攤販在新北市民廣場和民眾見面。（記者翁聿煌攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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