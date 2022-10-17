「再忙都要親自盯」侯友宜視察捷運三鶯線三峽站

新北市長侯友宜（右）今前往新北市三峽區，視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/17 20:03

〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市長侯友宜今（17）日前往三峽區視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區；他指出，三鶯線全長14公里，目前進度68％，他拍胸脯保證「工程一定如期在2023年底完工，通車後可省下20分鐘往返雙北的車程」。

侯友宜指出，三鶯線是三峽、鶯歌、土城甚至是樹林人最關心的捷運，許多人擔心近年物價上漲、缺工，工程進度是否因此延宕或有漏洞，所以他多次到三鶯線視察，再忙都一定要親自盯著這條捷運。

「工程不但如期照進度走，且整體開發非常清楚！」侯友宜指出，三峽站周邊有台北大學社會住宅28戶，還有國光一、二期的社會住宅，預計明年底完工後會達1190戶。

至於三峽站的2處捷運開發基地，侯友宜表示，基地規劃興建地下2層、地上17層的共構大樓，其中1至3樓有商場、百貨，也有包括托老、日照中心的公益回饋空間。

侯友宜表示，其餘樓層將作為住宅可提供1300人居住，預計12月公告徵求投資人，可引入41億元的投資金額，三鶯線完工後可讓市民有好的生活空間，也帶動北大、三峽等周遭附近的發展，更提升居民的生活機能。

新北市政府捷運工程局指出，三鶯線為中運量捷運系統，設有12座高架車站，整體通車期程須經過系統穩定性測試，並經過交通部覆勘後才可確認，至於共構大樓若順利招商，預計於2024年1月申請建造執照、2024年10月開工，並於2028年4月取得使用執照。

另，今視察過程中有民代質疑三峽站的站體上方為通透空間，憂心冷氣會因此外溢影響效能，侯友宜當場也指示捷運局須多加研議。新北市捷運局對此表示，三峽站採太子樓構造設計，具自然通風效果並兼具採光照明，主要是幫助熱浮力通風。

新北市捷運局說明，此設計可讓車輛進站及出站時帶動空氣的推力，讓熱氣自然排出屋外，促進室內的空氣對流並調節微氣候，尤其夏天能讓月台上自然有空氣流動，可有效降低中央空調負擔及電力消耗。

捷運三鶯線工程目前進度68%，全線預計2023年底完工。（記者魏瑾筠攝）

新北市長侯友宜（右邊前排右3）今前往新北市三峽區，視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區，專注聽簡報人員說明。（記者魏瑾筠攝）

新北市長侯友宜（左）今前往新北市三峽區，視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區。（記者魏瑾筠攝）

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