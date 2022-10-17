侯友宜稱降雨空檔到新竹輔選 林佳龍競辦：雨一直下哪來空檔？

李坤城質疑新北市長侯友宜不僅無視可能造成災情的豪雨堅持到新竹輔選，甚至還硬拗是在「降雨空檔」外出，簡直就對新北市民的苦難視若無睹。（圖由林佳龍競選辦公室提供）

2022/10/17 17:25

〔記者林欣漢／新北報導〕林佳龍競選辦公室今（17）日下午由發言人李坤城召開「新北豪雨來襲水淹成災，侯友宜你的心還在新北嗎？」記者會，質疑新北市長侯友宜不僅無視可能造成災情的豪雨堅持到新竹輔選，甚至還硬拗是在「降雨空檔」外出，簡直就對新北市民的苦難視若無睹，李坤城也秀出汐止、樹林保安市場淹水災情，以及汐止的時雨量對照侯友宜行程手版，一一戳破侯友宜炫耀治水有成、利用降雨空檔輔選的謊言。

李坤城質疑，當汐止、新北其他地區在豪大雨的時候「侯友宜人在哪裡」？大家以為侯市長人在新北應變中心坐鎮，「其實是在新竹喊凍蒜」，侯友宜說他先到應變中心了解狀況，拍了照片發現沒災情就離開去新竹幫市長候選人林耕仁助選，還說剛好是新北的「降雨空檔」，「雨一直下，哪來的降雨空檔？侯友宜是活在平行時空嗎？」李坤城說，昨天下午3點到5點汐止時雨量是最大的、新北也有豪大雨特報造成淹水，「你在拉著林耕仁的手喊凍蒜時，新北汐止正在下豪大雨、居民正在受苦受難」！

李坤城批評，昨天下午3點多侯友宜明明就在新竹喊凍蒜，新北市新聞局長張愛晶卻「睜眼說瞎話」，說侯市長除了公開行程外「全天都在市府監控」，「你可以一邊在新竹喊凍蒜、一邊在應變中心坐鎮？難道你會瞬間移動？」

李坤城也提到，侯市府過去口口聲聲說治水有功，今年4月接受雜誌專訪時說「在新北 12年盤點每個淹積水點，不放過任何一個」、「氣候任性但他有韌性」，他請問侯友宜，為何新北汐止、板橋、樹林、雙溪淹水沒去改善，一場大雨就讓你治水破功？

李坤城說「這市長真的很任性」，說自己全程掌握狀況，但人不在新北在新竹，「全程掌握什麼狀況？」李坤城也說，大觀國小羽球場淹水推說建築物老舊跟豪雨無關？汐止伯爵山莊土石流，說跟台電高壓電塔有關？樹林保安市場花費1億500萬經費，才開幕 12天侯友宜還去剪綵，結果昨天一場豪大雨就破功淹大水，侯友宜還有臉說市場改建是他「改變的勇氣」？連這樣都可以說淹水和市場工程無關，「到底新北市發生什麼事情跟你才有關係」？

李坤城表示，這代表侯友宜有沒有擔任新北市長都沒關係，新北市民11月26日不用投票給侯友宜也沒關係，顯示侯市長心不在新北市、心在2024，打算全國輔選走透透，若豪大雨時侯市長不在新北市、也不要新北市民，「那新北市民也不要你」。

媒體提問日前出資刊登公車廣告的國民黨市議員候選人做圖卡協尋林佳龍？李坤城回應指出，希望侯家軍不要消費失蹤人口，台灣每年有1、2萬失蹤人口，每個失蹤人口背後都代表焦急的家庭，呼籲侯家軍，若因為侯友宜真的不在新北找不到他，「那可以來找林佳龍，11月26日當選、12月25日上任後市府、議會一定找得到」。李坤城也重申，年輕人參與選舉還是要正面、正派，侯家軍一而再、再而三用負面選舉，代表侯市長縱容，「侯友宜急了、小雞也急了」，才會用負面文宣博取大家注意。

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