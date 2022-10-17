女友中彈身亡通緝犯卻逃亡 4年後測謊洗刷嫌疑

新北市警察局鑑識中心透過測謊，讓4年前新莊一宗女子槍擊身亡案中，死者同居人、林姓通緝犯洗刷嫌疑。圖為測謊室。（警方提供）

2022/10/17 17:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區廟街2017年傳出一名單親媽媽小文遭槍擊身亡，當時與小文同住的男友通緝犯阿翔不告而別，被警方列為殺人嫌犯，因阿翔堅稱不可能殺害小文，新北地檢署透過新北市鑑識中心測謊，搭配現場彈道、血跡噴濺等跡證，將阿翔不起訴處分，還給阿翔清白，也對外證明新北鑑識中心測謊可信度。

警方調查，新莊區廟街一處出租套房2017年傳出32歲女子自戕身亡，警消到場後發現女子小文倒在床上血泊，明顯死亡；鑑識人員發現死者太陽穴槍傷，但現場沒發現槍枝，報案不明男子只告知自己為通緝犯，不便留下聯絡資料便掛斷電話，新莊警分局成立專案小組朝他殺方向偵辦。

警方查訪得知，死者為綽號小文單親媽媽，掌握小文與35歲林姓通緝犯阿翔為男女朋友關係，剛搬至案發處同居，但阿翔案發後逃亡。

警方查訪週邊住戶，得知案發前1、2小時曾聽到男女爭吵聲，警方調閱現場監視器，赫見阿翔於報案後倉皇逃離現場，手上沾有血跡。

鑑識人員採證，在死者陳屍處附近牆面發現大量血跡噴濺，房內地面發現彈頭、殼等證物，牆上、天花板等處有3處彈孔、彈著點；經彈道重建及分析血跡型態，不排除死者以較低高度姿勢，槍枝緊貼右側頭部槍擊致死，但為何人持槍，仍待進一步查證釐清。

專案小組接獲線報，得知阿翔案發後搭客運到台中，專案小組於客運轉運站逮捕阿翔歸案，起獲1把手槍、子彈及彈殼等物，皮夾內發現小文親筆信，「阿翔好好珍惜小文，否則哪天小文離開阿翔後，阿翔會後悔莫及」；阿翔矢口否認槍殺死者，辯稱自身因毒品案被判刑15年被通緝，擔心入獄於報案後逃離現場。

警方將全案依殺人、槍砲罪嫌，將林嫌移送新北地檢察署偵辦，因該案現場勘察、物證鑑驗、法醫死因鑑定所提供資訊有限，對於阿翔辯稱案發經過，無法明確提出有力支持或反駁，案情陷入膠著，為釐清案情，阿翔同意接受測謊，地檢署聯繫新北市鑑識中心對阿翔測謊鑑定。

阿翔測謊時，談到小文時不時啜泣，更顯露自責感，自責小文跟著自己四處亡命、過著毫無保障生活、自責案發前幾天與小文口角，卻不能察覺小文萌生輕生念頭，案發當天小文哭著醒來，阿翔抱哄她入睡後，醒來便聽到槍聲，阿翔赫見小文倒在血泊，慌亂之際打119報案，通知小文母親到場，自己因被通緝犯，倉皇地收拾物品逃逃離。

測謊人員編題，阿翔通過測謊鑑定，新北地檢結合本案其他調查證據後，就殺人罪嫌部分對阿翔予以不起訴處分。

刑事鑑識中心主任黃國政表示，測謊鑑定能有效應用於刑事案件之偵辦，驗證特定對象供述之真偽，甚至找到關鍵證物等，然容易被大眾所忽略的是，測謊鑑定經常能夠排除無辜者之嫌疑、洗刷罪冤，如同本案的阿翔，測謊鑑定還原其清白，也算是功德一件。

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