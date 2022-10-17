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    首頁　>　新北市

    綠批新北樹林保安市場花億元整建卻淹水 藍營：勿拿災情當選舉提款機

    花費逾億元整建的新北市樹林保安市場，才開幕12天就因豪大雨淹水，引發藍、綠互槓。（圖由卓冠廷提供）

    花費逾億元整建的新北市樹林保安市場，才開幕12天就因豪大雨淹水，引發藍、綠互槓。（圖由卓冠廷提供）

    2022/10/17 17:01

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市議員候選人卓冠廷今天批評，新北市政府花費逾億元整建的樹林保安市場，才開幕12天遇豪大雨就淹水，質疑工程有瑕疵，市長侯友宜的「好好做事」破功。國民黨新北市議員江怡臻、市議員候選人呂家愷也回擊說，有心人士藉由災情操作選舉、換取聲量，呼籲綠營勿拿災情當選舉提款機。

    江怡臻指出，保安市場位於樹林區相對低點，昨日颱風挾帶瞬間大量雨勢，排水溝做得再好，難以在短時間內完全宣洩，出現積水後市府立刻到場抽水，她也要求市府會勘，重新檢視排水容量。

    江怡臻表示，樹林保安市場整建時加蓋遮雨棚架，改善以往下雨就無法做生意的缺點，針對水溝、通風、地坪、油脂截流等一併改善，希望民眾逛街買菜更方便舒適，不應該為了選舉被打擊，呼籲民進黨好好約束黨籍候選人，好好做事、少噴政治口水。

    呂家愷批評，民進黨新北市長候選人林佳龍在新北出現災情時，依舊狂跑選舉行程，對市民漠不關心，甚至放任小雞抹黑選舉競爭對手。侯友宜昨天上午緊盯防災進度，當新北雨勢突然轉大時，立刻取消所有行程北返坐鎮指揮。他說，綠營不要拿災情換選舉聲量，此舉相當不道德，也呼籲林佳龍「管好自家小雞的嘴」。

    呂家愷說，林佳龍災情期間持續在地方輔選拉抬新人，有關心新北市民嗎？還是關心市民手上的選票？過去林佳龍口口聲聲說要「大翻新」新北，昨天一場豪雨不僅突顯其臨場反應能力差，且永遠把個人私利擺第一的個性，這樣的人到底有什麼資格當市長？

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