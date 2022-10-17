下大雨去新竹輔選 新北民進黨團總召批侯友宜「好好造勢」

民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能批侯友宜常說的「好好做事」，變成「好好造勢」。（圖由民進黨新北市議會黨團提供）

2022/10/17 16:45

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市議會今天下午進行明年度新北市總預算的二讀會，民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能發布新聞稿，針對昨天新北市下大雨、市長侯友宜去新竹輔選一事，痛批侯友宜常說的「好好做事」，變成「好好造勢」，陳啟能呼籲侯友宜，不做事就趕快請假去選舉，如果不請假就好好專心市政。

陳啟能指出，昨天汐止區在侯友宜所謂的「降雨空檔」出現豪大雨及淹水的狀況，雙北更下了超過破千毫米的雨量，侯友宜卻在降雨最激烈的時刻拋下他口中的「市民最大咖」，跑去新竹幫國民黨籍候選人站台，市民看的是非常憤怒。

陳啟能表示，侯友宜颱風天不做事，也不請假去選舉，甚至佔著行政首長之位，利用行政機器實現行政不中立。不但如此，所有的市政及政治議題通通都是不沾鍋，只講一些空泛的話來剝奪民眾知的權利，仗著自身民調高到處輔選造勢，只為到處讓人欠人情，好讓自己明年能好好選總統，非常可恥。

陳啟能呼籲侯友宜，不做事就趕快請假去選舉，不要占著茅坑不拉屎，如果不請假就好好專心市政，市政是沒有空檔的，不要自己隨便設定一個「空檔」就可以到處跑。期盼市民在11月26日一定要睜大眼睛看清楚哪一位候選人才不會在市民需要市長的時刻「拋棄市民」。

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