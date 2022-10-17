林佳龍批歡樂耶誕城活動 新北觀旅局：民眾交通安全為第一考量
〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天抨擊，新北市長侯友宜在選舉年把新北歡樂耶誕城活動預算加倍、時間拉長，造成市民抱怨卻充耳不聞，對此，新北市政府觀光旅遊局回應，活動以民眾交通安全為第一考量，今年將打造雙主燈，讓民眾可以多次分區、分流來參觀，也呼籲多搭乘大眾運輸工具，活動詳情預計週五召開記者會宣布。
觀旅局表示，新北歡樂耶誕城被評選為全球十大必去的耶誕活動，建立的是台灣之光，也是一座城市的光榮感，這是一件非常不容易的事情，成功的活動，面對活動人潮湧進，交通確實是一大挑戰，市府團隊會積極整備和面對。
觀旅局說明，從活動前期的交通疏導規劃，籌備期間邀集相關單位評估討論，妥善擬訂交維安全計畫作好準備，包括活動期間考量大量觀光街道步行及安全，ubike騎乘空間調整等相關因應措施，並因應週末大量人潮，設有應變指揮中心，隨時視狀況進行交維計畫的調整。另外，也會在重要交通路口加強人行、車輛疏導，並於活動舉辦前及活動期間，加強宣導車輛行經動線及替代路線。
至於是否考慮到其他地方舉辦耶誕城活動，觀旅局說，考量新板特區的場地腹地廣、三鐵共構，且周邊百貨商圈密集，結合耶誕購物節慶氛圍，又大眾運輸方便，民眾搭乘公車、捷運均能方便抵達，有利形成城市品牌活動。
觀旅局補充，一個大型活動的辦理帶動城市榮耀與知名度，與其定點辦理有不可分割的重要性，比如威尼斯嘉年華、東京汐留Caretta聖誕節等，是因為長期的品牌養成而聞名全球。
觀旅局表示，今年耶誕城活動邁入第12年，園區會擴大打造雙主燈區，讓民眾可以多次分區、分流來參觀，預期將吸引更多觀光人潮，帶動周邊商機，呼籲民眾多利用大眾運輸，活動詳情預計週五召開記者會宣布。