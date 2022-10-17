林佳龍批歡樂耶誕城活動 新北觀旅局：民眾交通安全為第一考量

林佳龍抨擊新北市長侯友宜在選舉年把新北歡樂耶誕城活動預算加倍、時間拉長，造成市民抱怨卻充耳不聞。（資料照）

2022/10/17 16:35

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天抨擊，新北市長侯友宜在選舉年把新北歡樂耶誕城活動預算加倍、時間拉長，造成市民抱怨卻充耳不聞，對此，新北市政府觀光旅遊局回應，活動以民眾交通安全為第一考量，今年將打造雙主燈，讓民眾可以多次分區、分流來參觀，也呼籲多搭乘大眾運輸工具，活動詳情預計週五召開記者會宣布。

觀旅局表示，新北歡樂耶誕城被評選為全球十大必去的耶誕活動，建立的是台灣之光，也是一座城市的光榮感，這是一件非常不容易的事情，成功的活動，面對活動人潮湧進，交通確實是一大挑戰，市府團隊會積極整備和面對。

觀旅局說明，從活動前期的交通疏導規劃，籌備期間邀集相關單位評估討論，妥善擬訂交維安全計畫作好準備，包括活動期間考量大量觀光街道步行及安全，ubike騎乘空間調整等相關因應措施，並因應週末大量人潮，設有應變指揮中心，隨時視狀況進行交維計畫的調整。另外，也會在重要交通路口加強人行、車輛疏導，並於活動舉辦前及活動期間，加強宣導車輛行經動線及替代路線。

至於是否考慮到其他地方舉辦耶誕城活動，觀旅局說，考量新板特區的場地腹地廣、三鐵共構，且周邊百貨商圈密集，結合耶誕購物節慶氛圍，又大眾運輸方便，民眾搭乘公車、捷運均能方便抵達，有利形成城市品牌活動。

觀旅局補充，一個大型活動的辦理帶動城市榮耀與知名度，與其定點辦理有不可分割的重要性，比如威尼斯嘉年華、東京汐留Caretta聖誕節等，是因為長期的品牌養成而聞名全球。

觀旅局表示，今年耶誕城活動邁入第12年，園區會擴大打造雙主燈區，讓民眾可以多次分區、分流來參觀，預期將吸引更多觀光人潮，帶動周邊商機，呼籲民眾多利用大眾運輸，活動詳情預計週五召開記者會宣布。

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