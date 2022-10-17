挑降雨空檔輔選挨批時間管理大師 侯友宜：清楚掌握災情走向

新北市長侯友宜（右3）今天下午前往新北市三峽區視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/17 16:28

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對昨天新北市受尼莎颱風影響降下豪雨出現災情，國民黨新北市長侯友宜卻到外地輔選未坐鎮新北市，引起民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城抨擊侯是時間管理大師；侯友宜今下午受訪喊冤強調，自己一路非常清楚的掌握整個災害情形。

侯友宜今天下午前往新北市三峽區視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區，並接受媒體聯訪，針對媒體詢問利用他降雨空檔輔選，被酸說是時間管理大師，是否覺得用詞不妥？侯友宜回應，他昨天下午2點多到指揮中心了解未來整個災情趨勢時，還沒有到三級開設標準，他有掌握到18件災情，除了2、3件路樹倒塌，其餘都順利解決。

「我完全掌握整個災害情形！」侯友宜強調，在預判下他很清楚的完全掌握整個災情走向，也了解整個未來的變化方向，所以當強降雨回來時，他就快速地回到指揮中心，再整個掌握更精準。

他再三強調自己一路非常清楚的掌握災情，也都立即派員迅速處理，昨天傍晚也特別趕到汐止伯爵山莊了解整個狀況，今天早上已經做了很多工程預防措施，未來還會跟台電再三協調。

針對媒體詢問，今天上班日但汐止交通大亂，有市議員拜託警察局處理好像也沒有什麼用？質疑防災配套處理是否太慢？甚至有民眾說要侯友宜搭直升機視察，是否會跟市民道歉嗎？最新情況有掌握嗎？

侯友宜回應，昨天晚上因為水門關閉、道路不通，特別請新北市政府警察局、交通局做整體交維計畫，希望讓汐止在這次積、淹水問題解決以後能夠順利通車，但還有一部分路段，包括一大清早在台北市，甚至在其他地方還有少部分沒有清理完畢，所以也特別派出很辛苦的警力維持整個交通。

媒體追問，是否了解塞車原因？是因週一常態性塞車？還是有問題還沒有解決？侯友宜指出，新北市的災情共126件，絕大部分都已於昨天晚上順利解決，只剩下9件山上的路樹倒塌、電線電纜掉落，另外，二重疏洪道因為泥濘問題沒有開放，到今天下午也已全面開放。

國民黨新北市長侯友宜（右）挨批時間管理大師，他今下午受訪喊冤強調，自己一路非常清楚的掌握整個災害情形。（記者魏瑾筠攝）

新北市長侯友宜（右1）今天下午前往新北市三峽區，視察捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區。（記者魏瑾筠攝）

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