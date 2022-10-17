聯合調控措施發揮功效 長庚A8站周邊路段這次不淹了

桃市府水務局預先在A8站周邊布建抽水機。（桃市府水務局提供）

2022/10/17 15:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕尼莎颱風環流帶來豪大雨，雙北災情頻傳，桃園市16日僅有4起零星災情通報，而每逢大雨必淹水的機場捷運A8長庚醫院站周邊路段，這次也未見淹水災情，桃市府水務局表示，事前擬定公滯一、公滯四滯洪池聯合調控措施，只要公滯四涵管水位達1米，即透過IOT遠端啟動抽水機，另A8站周邊也通過今年8月2日豪大雨測試。

A8站周邊龜山區文明路、文德二路、復興一路及文化一路等路段，因雨水涵管含量不足，只要遇到大雨就有淹水災情，水深甚至超過小客車輪胎高度，水務局表示，文明路一帶雨水主要排到公滯一，為降低淹水發生機率，將樂善國小旁的公滯四納入調控機制，在16日龜山區雨勢擴大前，先藉由IOT遠端啟抽公滯一水量以增加庫容，雨勢發生期間，只要涵管水位達到1米，隨即遠端啟動抽水機將水抽往公滯四，觀察A8在尼莎颱風期間並無淹水情形。

水務局表示，對比去年7月31日A8站周邊大淹水，當時龜山區時雨量為83.5毫米，A8周邊今年通過2次大雨測試，8月2日時雨量85毫米、16日為50毫米，顯示調控措施有降低淹水機率的效果，但中、長期仍要爭取營建署經費進行整體下水道改善工程，總工程經費預估8億元。

水務局表示，此次桃園市精準預測尼莎颱風外圍共伴效應，15日即進行抽水機試運轉以及水門防汛啟閉、派員24小時值班留守監控水情，16日預先布建移動式抽水機於市區易淹水點，並針對A8易淹水點進行提前智慧調控，另也即時注意土石流警戒及發布，統計桃市此次僅有4起零星災情通報，其中1件為土石滑落，無人員傷亡。

桃市府水務局透過遠端系統監控各區水情。（水務局提供）

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