新北歡樂耶誕城預算加倍、越辦越久 林佳龍：板橋人已發出怒吼

民進黨新北市長候選人林佳龍（右）今天中午接受資深媒體人黃光芹（左）的廣播節目《新聞不芹菜》專訪時指出，板橋人對於新北市政府舉辦歡樂耶誕城發出怒吼。（取自廣播節目《新聞不芹菜》YouTube）

2022/10/17 14:33

〔記者魏瑾筠／新北報導〕年年在新北市政府前舉辦的新北歡樂耶誕城總吸引大批人潮前往，不過卻傳出當地的板橋區居民請求取消辦在板橋，民進黨新北市長候選人林佳龍今受訪抨擊，國民黨新北市長侯友宜在選舉年把（歡樂耶誕城）預算加倍、時間拉長，造成市民抱怨卻充耳不聞，替板橋人發聲直呼：「板橋人已發出怒吼！」

林佳龍今天中午接受資深媒體人黃光芹的廣播節目《新聞不芹菜》專訪，當中黃光芹提到，好幾個新北市政府觀光旅遊局長把歡樂耶誕城辦得有聲有色，但她看到新聞嚇到，有板橋人反而請求取消辦在新北，詢問林佳龍如果（歡樂耶誕城）不辦在板橋，辦在其他地方其他居民能夠接受嗎？

「市民困擾就要面對解決！」林佳龍指出，新北市有400萬人口，面積也很大，板橋只有55萬人，交通負荷不了，還有環境、衛生等各方面，且造成噪音。他表示，一個活動辦在這裡一次大家覺得ok，現在年年辦，而且越辦越大、越辦越久，有沒有在尊重在地人心聲？這是一個執政者必須傾聽。

林佳龍認為，新北也有其他地方可以辦（歡樂耶誕城），他抨擊，現在為了選舉年（歡樂耶誕城）提早到11月11日舉辦、辦到跨年，揶揄這是耶誕節嗎？這是萬聖節吧？或是感恩節吧？痛批侯市府利用選舉把（歡樂耶誕城）預算加倍、時間拉長，造成負面衝擊更大。

林佳龍認為，可以分區或輪流或用不同型態辦（歡樂耶誕城），不要只是求量大、質不好。他表示，曾問國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚，到新莊副都心辦（歡樂耶誕城）好不好，對方回應「好啊，我們這裡空地好多，還有二期未來要蓋的綠地，這裡建物大家都會很歡迎，因為晚上都暗暗的」。

林佳龍抨擊，歡樂耶誕城就是一個模式，且千篇一律，他認為是要有創意、要多元，除了輪地方辦，也可以板橋辦規模小一點，時間短一點，更精緻一些。

林佳龍也抨擊，侯市府沒有重視新莊副都心，他指出，新莊有很文化單位可以融入，像今年雙十國慶把舊電影拿出來就會有特色，而三重區也有第二行政大樓在那，三蘆也有自己特色。他強調，不是要天女散花，而是新北市本身不是只有板橋，造成板橋已經民怨，而其他地方人什麼都沒有。

「這是一個執政者應該這樣子搞的嗎？」林佳龍痛批，侯友宜在選舉年把（歡樂耶誕城）預算加倍、時間拉長造成市民抱怨，充耳不聞，這個心態看到整個侯市府團隊就是我行我素，跟不願意跟社會溝通，溝通不良之後就碾壓硬凹。

他抨擊，侯市府表面上是好好做事，但看不見人，也看不見每個人的心聲，「歡樂耶誕城板橋人已發出怒吼」，且屆時沒有公共運輸，因為都塞滿了，要騎UBike也被限制借還，餐廳也許生意好，但餐廳也不希望只是衝量，而是怎麼讓品質、價格好。

最後，林佳龍提到，台北101辦跨年大家很歡迎，因為那個活動形式不是導致1個月時間癱瘓，批評的說：「城市首長帶頭造成民怨，毫無檢討改進的心耶」！

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