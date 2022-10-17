三重光榮國中老舊校舍重建落成 侯友宜：推動友善全齡共融社區環境

三重光榮國中老舊校舍重建落成啟用，市長侯友宜（右2）表示，新北市善用校園空間，使公共財發揮最大效益，創造學校、鄰里及社區共享與共好。（記者林欣漢攝）

2022/10/17 12:45

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市三重區光榮國中校長宿舍老舊且長期未使用，市府進行重建，新大樓規劃有銀髮教育、公托中心及體育班場地等多功能空間，今天上午舉行啟用典禮，市長侯友宜表示，已經在新北市19間學校推動全齡友善環境，會持續利用閒置校舍推動友善、全齡、共融的社區環境。

侯友宜指出，光榮國中是新北市傳統體育名校，在網球、田徑等運動項目培育出許多優秀選手，新校舍1樓設置銀髮教育中心，提供社區長者健康樂活；2、3樓設置公共托育中心，讓孩子們得到最完善照顧；4、5樓除了教學功能，也提供運動選手休息使用，期許學子有更佳的體育表現。

侯友宜表示，新北市善用校園空間，使公共財發揮最大效益，創造學校、鄰里及社區共享與共好，共在19校設銀髮俱樂部，2校設托老中心，建置共榮共好的教學與安養環境，達到市民安居樂業的願景，並活用學校空間，提供53處、262間教室，設置公共托育中心，全市目前共106家，預計今年底達120家，公托數量居全國第一。

光榮國中校長黃居正說，新校舍將公共藝術融入課程，外牆以馬賽克拼貼出水波紋「律動」線條，搭配高溫窯燒陶板製作「花彩」圖樣，融入師生攜手參與創作的陶板彩繪，展現多采多姿的校園生活，也期許光榮學子3年求學期間能盡情揮灑汗水，勇敢逐夢。

體育班7年級學生盧俊宏說，新規劃的休息空間，廁所乾淨清爽，讓人覺得很舒適；體育班9年級學生陳德佑也說，在運動訓練結束後，都會到新的休息空間複習課業，讀書寫功課的效率都提升很多。

三重太極拳養身協會長者李文陽表示，銀髮族需要有規律的運動，可降低很多退化性疾病。有了銀髮教育中心，社區長者有了更優質的健身環境。育有8個月大幼兒的何亮融說，在光榮國中有新設公共托育中心，可以將孩子放心托育，讓自己工作時無後顧之憂，減輕心理與經濟的負擔，真的是很好的服務。

教育局表示，新北市4年校舍耐震補強工程279棟、老舊校舍整建工程14校、新設校工程2校。此次光榮國中老舊校舍新建工程，投入8654萬元經費，符合節能健康的綠建築，展現新北市實踐「美感、補強、生態永續」3大面向成果。

教育局強調，自去年起編列教育經費超過630億元，明年更編列超過676億元，新北教育持續創新與精進，在過去4年投入超過200億經費優化教育環境，其中30億元用於智慧校園，廁所改建超過1000間，全面升級校園運動及學習環境。

三重光榮國中老舊校舍重建落成，外牆以馬賽克拼貼出水波紋「律動」線條，搭配高溫窯燒陶板製作「花彩」圖樣，融入師生攜手參與創作的陶板彩繪，展現多采多姿的校園生活。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法