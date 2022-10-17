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    汐止伯爵山莊土石流撤離145人 市府漏夜加蓋帆布與沙包防土石再滑落

    受到連日豪雨，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為6巷13號土石泥情況。（記者田裕華攝）

    受到連日豪雨，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為6巷13號土石泥情況。（記者田裕華攝）

    2022/10/17 12:29

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區昨天（16日）大雨不斷，伯爵街3巷、6巷住家旁的山坡下午分別發生落石和土石流，連夜撤離伯爵街3巷、6巷、8巷與相通的康寧街815巷住戶共58戶145人，收容安置33戶94人；新北市政府工務局長詹榮鋒表示，目前工務局人員正在設法先使用帆布及沙包覆蓋3巷底及6巷底的土石滑落區域的上半部。

    消防局指出，目前因為變壓器及電線故障伯爵街3巷附近共36戶停電（原66戶停電，已搶通供電30戶，停電的36戶由台電人員持續設法搶通供電），至於台電昨天晚上派人檢視高壓電塔安全。

    詹榮峰今天到現場查看後表示，3巷的高壓電塔下方岩盤基座有覆土，但是受到昨天大雨沖刷，基座覆土有滑落的現象，工務局有派員加蓋帆布，避免土石再度滑落，並利用沙包導引水路，使得邊坡覆土不再滑落，設法穩定上方邊坡。

    詹榮鋒說，至於台電高壓電塔結構安全，請台電再確認，目前電塔周邊邊坡有滑落現象，台電目前是有加蓋帆布，但是還不夠，會請台電再加強，避免邊坡滑落繼續發生。

    詹榮鋒強調，先用人工帆布、沙包堆設水路導引，等到雨過了，再針對邊坡穩固做強化處理，避免再有災情傳出。

    受到連日豪雨，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為6巷13號土石泥情況。（記者田裕華攝）

    受到連日豪雨，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為6巷13號土石泥情況。（記者田裕華攝）

    新北市汐止區昨天（16日）大雨不斷，伯爵街3巷、6巷住家旁的山坡下午分別發生落石和土石流，連夜撤離伯爵街3巷、6巷、8巷與相通的康寧街815巷住戶共58戶145人。（記者田裕華攝）

    新北市汐止區昨天（16日）大雨不斷，伯爵街3巷、6巷住家旁的山坡下午分別發生落石和土石流，連夜撤離伯爵街3巷、6巷、8巷與相通的康寧街815巷住戶共58戶145人。（記者田裕華攝）

    尼莎颱風與東北季風共伴效應帶來新北市汐止16日豪大雨，汐止伯爵山莊伯爵街3巷建物旁邊坡，因為大雨沖刷造成落石沿著岩盤衝落路面。市府今天派員加蓋帆布與堆設沙包，避免繼續雨水沖刷釀災。（記者俞肇福攝）

    尼莎颱風與東北季風共伴效應帶來新北市汐止16日豪大雨，汐止伯爵山莊伯爵街3巷建物旁邊坡，因為大雨沖刷造成落石沿著岩盤衝落路面。市府今天派員加蓋帆布與堆設沙包，避免繼續雨水沖刷釀災。（記者俞肇福攝）

    尼莎颱風與東北季風共伴效應帶來新北市汐止16日豪大雨，汐止伯爵山莊伯爵街6巷的高壓電塔基座覆土，因為大雨沖刷造成覆土滑落。市府今天派員加蓋帆布與堆設沙包，避免繼續雨水沖刷釀災。（記者俞肇福攝）

    尼莎颱風與東北季風共伴效應帶來新北市汐止16日豪大雨，汐止伯爵山莊伯爵街6巷的高壓電塔基座覆土，因為大雨沖刷造成覆土滑落。市府今天派員加蓋帆布與堆設沙包，避免繼續雨水沖刷釀災。（記者俞肇福攝）

    新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為6巷13號土石泥情況。（記者田裕華攝）

    新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為6巷13號土石泥情況。（記者田裕華攝）

    新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為3巷封鎖情況。（記者田裕華攝）

    新北市汐止區伯爵街3巷、6巷的山壁發生土石坍方與土石泥流情事，附近58戶145人緊急撤離，進行安置。圖為3巷封鎖情況。（記者田裕華攝）

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