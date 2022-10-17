東北角限定美味「石狗公」 新鮮上桌成老饕珍饌

清蒸石狗公新鮮上桌，是許多饕客指名的海鮮料理。（圖由漁業處提供）

2022/10/17 11:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕民眾走訪新北市澳底漁港和龜吼漁港，經常可見一種樣貌特殊、背鰭長滿尖棘的魚，即是北部海域盛產的「石狗公」，通常只有在漁港附近的海鮮餐廳才吃得到，肉質鮮美Q彈，無論是清蒸或煮湯，都是許多饕客指名的海鮮料理。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，石狗公一般棲息在海底岩礁區域，可以輕易地融入背景環境不被發現，常躲藏在礁岩縫隙中偽裝成石頭，藉此捕食小魚或小蝦，漁民通常以船釣方式捕獲，牠的背鰭上有毒棘，漁民取下時容易被刺到，石狗公體型雖然不大，但肉質細緻Q彈，是到東北角旅遊不能錯過的珍饌海味。

福隆富士海產餐廳廚師胡家豪表示，漁民會將船釣或延繩釣捕獲的「現流」石狗公販售給漁港周邊餐廳，石狗公肉質Q彈，簡單料理就很美味，常見烹調方式為清蒸，新鮮的石狗公去除魚鱗、鰓與內臟後，放入蒸籠清蒸8分鐘至熟透，再灑上薑絲、蒜末並淋上醬汁和熱油，「清蒸石狗公」即可上桌。

胡家豪說，「薑絲石狗公鮮魚湯」也是備受歡迎的料理，將魚分切成數大塊，水煮沸後將魚塊放入鍋中煮7至8分鐘，起鍋後加入少許米酒、薑絲和蔥花即可完成，味道鮮美，品嚐過的都說讚。

漁業處表示，新北市海岸線有許多美麗的漁港，除了欣賞山海景致，感受漁村的特殊人文，還可前往當地餐廳品嚐在地的石狗公、貢寮鮑、煙仔魚、小卷等美味海鮮。

民眾走訪新北市澳底漁港和龜吼漁港，經常可見一種樣貌特殊、背鰭長滿尖棘的魚，即是北部海域盛產的「石狗公」。（圖由漁業處提供）

新北市有許多美麗的漁港，遊客可欣賞山海景致，品嘗當地海鮮料理。（圖由漁業處提供）

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