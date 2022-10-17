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    汐止伯爵山莊土石流鄰近高壓電塔 侯友宜：台電應遷走

    新北市長侯友宜認為，伯爵山莊的高壓電塔應該一勞永逸遷走，避免造成居民生活上的壓力跟恐慌。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜認為，伯爵山莊的高壓電塔應該一勞永逸遷走，避免造成居民生活上的壓力跟恐慌。（記者林欣漢攝）

    2022/10/17 11:31

    〔記者林欣漢／新北報導〕尼莎颱風外圍環流帶來大雨，新北市汐止區伯爵山莊社區發生土石崩塌，且崩塌範圍鄰近台電的高壓電塔，新北市長侯友宜今天上午受訪時表示，高壓變電廠設在伯爵山莊，造成居民生活上的壓力跟恐慌，台電應該一勞永逸，讓高壓電廠能夠順利搬遷完畢。

    侯友宜說，汐止伯爵山莊的土石流，因為高壓電廠旁邊有土石流的崩塌，自己昨天連夜去看，也請台電連夜進行安全檢視，今天一早即開會討論如何進行短期補強，讓坡損傷害不要擴大。

    侯友宜認為，更重要的是要有一個中長期的規劃，高壓變電廠設在伯爵山莊，造成居民在生活上的壓力跟恐慌，建議台電應該一勞永逸，讓高壓電廠都能夠順利搬遷完畢，不然伯爵山莊居民每次碰到下大雨或任何狀況，就非常擔心高壓電廠對他們帶來的傷害，相信台電應該有能力處理。

    另外，對於昨天去新竹輔選遭批，侯友宜表示，自己全天完整的掌握整個災情的變化，2點多在指揮中心還去看災情，新北市都是零星的路樹倒塌，所以就按照既有行程，然後後面的行程因為在整個強降雨快來的時候，就立即趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤到救災工作。

    侯友宜強調，自己在第一時間不但在強降雨的時候到幾個積、淹水的地方了解，最嚴重的災情就是汐止的伯爵山莊，自己連夜去看，趕快讓居民能夠安全、安置好，然後把坡損的傷害降到最低，整個昨天雖然氣候變遷瞬息萬變，自己完全能夠掌握整個狀況。

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