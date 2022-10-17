新北消費發票登錄抽獎 最大獎450萬元露營車

新北市政府推出「抽獎趣」—「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，其中最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車。（記者賴筱桐攝）

2022/10/17 11:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕為振興疫後經濟，新北市推出「新北購遊趣」振興方案，日前已公布「走跳趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」，今天再公布「抽獎趣」—「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，提供千份獎品，其中最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車，其餘獎項還有任天堂Switch、65吋4K電視及3C等好禮。

經濟發展局長何怡明表示，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，新北市2020年起陸續推出「新北振興168」、「新北加倍奉還」振興方案，今年辦理「新北購遊趣」，希望提振庶民經濟與民生消費動能。

何怡明說，主打休閒旅遊的「新北購遊趣」，8月到9月推出「走跳趣」，帶動新北市公車運量上升約20%，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲好評，像是深坑商圈9月推出「好多福」活動，來客觀光數達10萬人次，帶動千萬元商機。

經發局表示，今年推出「抽獎趣」—「新北購有禮」活動，提供千份抽獎獎品，預計創造70億元商機，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記的店家單筆消費滿300元，即可登錄發票參加抽獎；使用電子發票可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館（如公有場館、觀光工廠、運動中心等）消費，抽獎機會3倍送，活動官方網站即日起上線。

經發局說明，第一波抽獎為9、10月統一發票，紙本發票登錄期間即日起至今年11月7日，雲端發票需於10月31日前於活動網頁完成綁定，第一波11月17日抽出百萬休旅車、捷安特電動輔助車、電動機車、野營大禮包及多項3C產品，登錄過的發票須留存，經核對發票無誤才能領獎。

第二波抽獎是9、10月與11、12兩期統一發票，紙本發票登錄期間為今年11月1日起至明年1月7日止，雲端發票需於12月31日前在活動網頁完成綁定，第二波明年1月17日抽出價值超過450萬元的IVECO露營車、任天堂Switch、65吋4K電視以及多項飯店禮券等好禮。

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