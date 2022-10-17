又是火災躲浴室喪命 消防局提醒：遇火警躲有對外窗房間待救

新北市新莊一處公寓今天凌晨失火，一名婦人躲藏浴室，送出時命危，送醫不治。（警方提供）

2022/10/17 10:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊鬧區一處公寓4樓今天凌晨發生火警，火煙上竄波及5樓，消防員疏散整棟樓住戶，拉水線攻上起火戶、搭配雲梯車升梯射水搶救，先救出一對夫婦，但滅火後在浴室發現一名命危老婦人，送醫仍回天乏術，研判燃燒客廳雜物釀禍；消防局呼籲，浴室多為塑膠門，不具防火時效，提醒民眾躲到有對外窗的房間，並緊閉門窗，增加獲救機會。

消防單位今天凌晨1時30分許獲報，新莊區中正路一處4樓公寓起火，因火勢猛烈，連忙疏散各樓層10餘名住戶，消防員救出五樓一對吸入濃煙嗆傷的66歲賴男、68歲陳女一對夫妻，意識清楚，分送兩間醫院救助。

但隨後於4樓起火戶浴室，救出70歲命危曾姓婦人，到院急救1小時仍回天乏術。

消防員說，屋內堆積雜物，助長火勢，燃燒面積約15平方公尺；消防局建議，民眾遭遇火警，勿因浴室有水源就衝入躲藏，因浴室門多為木製或塑膠製，不具防火功效，火煙極易竄入，極易釀成傷亡。

若民眾遭遇火警時無法第一時間逃出屋外，建議就地掩蔽，或盡可能躲入裝設對外窗戶房間，打開窗戶，並關門塞住門下方空隙待援，民眾求助119之際，也可告知執勤員受困位置，有助於消防員第一時間尋獲，爭取獲救機會。

新北市義消莒光婦女防火宣導隊分隊長許陳免建議，民眾平日就應規劃、勘查逃生動線，規劃兩個以上逃生口，受災時依逃生動線儘速逃生，並盡可能往地面層（1樓）逃生，也可就近求助防火宣導隊到府勘查，規劃逃生動線。

新北市新莊一處公寓今天凌晨失火，一名婦人躲藏浴室，送出時命危，送醫不治。（警方提供）

新北市新莊一處公寓今天凌晨失火，一名婦人躲藏浴室，送出時命危，送醫不治。（警方提供）

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