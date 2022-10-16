為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    短裙妹凌晨遭跟蹤4公里警所一度拒受理 PO網公審才偵辦

    陳姓正妹今天凌晨下班騎機車回家途中，遭一名男子跟蹤尾隨，陳女脫險後報警，但泰山分駐所一度以未遭反覆實施拒絕受理，陳女PO網公審，警方才受理。（取自警察局宣導短片；本報合成）

    陳姓正妹今天凌晨下班騎機車回家途中，遭一名男子跟蹤尾隨，陳女脫險後報警，但泰山分駐所一度以未遭反覆實施拒絕受理，陳女PO網公審，警方才受理。（取自警察局宣導短片；本報合成）

    2022/10/16 19:19

    〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓正妹今天凌晨下班騎機車回家途中，因露出短裙，途中遭一名男子跟蹤尾隨，對方還吐檳榔汁到陳女後座，她頓時感覺頭暈、心跳加速，懷疑遭下藥，嫌犯還跟她回住家，幸被保全擋下，陳女脫險後報警，但泰山分駐所一度以未遭反覆實施拒絕受理，陳女PO網公審，警方才受理、積極偵辦，通知犯案的朱姓工人到案，依跟騷法送辦，但陳女直言，感受到社會病態滿滿惡意，不希望再有人遭遇鳥事。

    20歲陳女今天凌晨3時許從新北市板橋餐酒館下班，騎機車返回泰山住處，因她只穿上半身雨衣，下半身露出短裙，遭一名陌生男子從新莊恆毅中學一路騎機車緊跟，半路還發現遭歹徒朝後座吐檳榔汁，疑出現遭下藥後的頭暈、心跳加速等症狀，她趕緊騎回

    住處進入停車場，但歹徒不死心，還守在停車場，保全發現驅離；陳女下樓調監視器時，得知歹徒還跟下停車場，擔心害怕報案。

    餘悸猶存的陳女到泰山分駐所報案時，值班員警一度以並非遭反覆施行，拒絕受理，倍感委屈的陳女PO網公審，指責她凌晨遭人跟蹤到家，全程4公里路程，驚魂15分鐘，而且對方靠她很近，幾乎摸到她的大腿，尤其她過新泰游泳池後，感覺後座遭歹徒吐檳榔汁，當下頭很暈、心跳加速，不知道是否外傳透過皮膚接觸下藥，她只得死命騎回家中；警方遭投訴吃案後，才積極偵辦。

    陳女說，直覺怕死了，她發現遭跟蹤後，沒想到她停哪，對方就靠很近，期間感覺頭暈、心跳加速、口乾，進入住處停車場後，回頭拍下歹徒照片；隨後她下樓想調監視器，保全關心她是否遭跟蹤了，才發現歹徒竟鬼祟地守在停車場入口，保全發現不是住戶後驅離，也鼓勵陳女報案。

    陳女說，值班警員一度拒絕受理，她PO網後，警方才積極偵辦，她透露，因自己容易焦慮，事後想起可能因遭跟蹤，腎上腺素飆高導致頭暈、心跳加速，但她被跟蹤是事實，無法接受警方試圖吃案，因而PO網討公道，警方事後受理並抓到歹徒，她也不再追究。

    林口警分局、泰山所從車牌掌握51歲朱姓工人涉重嫌，今天中午帶回偵訊，朱嫌承認跟蹤辣妹，辯稱半夜騎機車找朋友時，意外看見辣妹騎車，一時興起尾隨，雖對著她吐檳榔汁，但否認下藥，警方除依跟騷法祭出書面警告告誡朱嫌，另依違反跟蹤騷擾法送新北地檢署法辦。

    新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

    新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

    新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

    新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

    新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

    新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女兒1分鐘被檢舉2次違規 父告「檢舉達人」跟蹤騷擾
    2022/09/10 17:52

    女兒1分鐘被檢舉2次違規 父告「檢舉達人」跟蹤騷擾
    跟騷法上路一週北市平均1天2件 前情侶間跟蹤占多數
    2022/06/07 18:43

    跟騷法上路一週北市平均1天2件 前情侶間跟蹤占多數

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    男跟蹤前女友挨罰1萬 前司法官：他已觸犯跟騷法
    2022/06/07 17:05

    男跟蹤前女友挨罰1萬 前司法官：他已觸犯跟騷法
    已婚大叔猛約未婚女吃飯 中市警開出首張跟騷法告誡書
    2022/06/03 13:23

    已婚大叔猛約未婚女吃飯 中市警開出首張跟騷法告誡書
    看到空姐凍末條！6旬男從機場追到住處 邀約一起上汽車旅館
    2022/05/15 12:31

    看到空姐凍末條！6旬男從機場追到住處 邀約一起上汽車旅館
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播