短裙妹凌晨遭跟蹤4公里警所一度拒受理 PO網公審才偵辦

陳姓正妹今天凌晨下班騎機車回家途中，遭一名男子跟蹤尾隨，陳女脫險後報警，但泰山分駐所一度以未遭反覆實施拒絕受理，陳女PO網公審，警方才受理。（取自警察局宣導短片；本報合成）

2022/10/16 19:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓正妹今天凌晨下班騎機車回家途中，因露出短裙，途中遭一名男子跟蹤尾隨，對方還吐檳榔汁到陳女後座，她頓時感覺頭暈、心跳加速，懷疑遭下藥，嫌犯還跟她回住家，幸被保全擋下，陳女脫險後報警，但泰山分駐所一度以未遭反覆實施拒絕受理，陳女PO網公審，警方才受理、積極偵辦，通知犯案的朱姓工人到案，依跟騷法送辦，但陳女直言，感受到社會病態滿滿惡意，不希望再有人遭遇鳥事。

20歲陳女今天凌晨3時許從新北市板橋餐酒館下班，騎機車返回泰山住處，因她只穿上半身雨衣，下半身露出短裙，遭一名陌生男子從新莊恆毅中學一路騎機車緊跟，半路還發現遭歹徒朝後座吐檳榔汁，疑出現遭下藥後的頭暈、心跳加速等症狀，她趕緊騎回

住處進入停車場，但歹徒不死心，還守在停車場，保全發現驅離；陳女下樓調監視器時，得知歹徒還跟下停車場，擔心害怕報案。

餘悸猶存的陳女到泰山分駐所報案時，值班員警一度以並非遭反覆施行，拒絕受理，倍感委屈的陳女PO網公審，指責她凌晨遭人跟蹤到家，全程4公里路程，驚魂15分鐘，而且對方靠她很近，幾乎摸到她的大腿，尤其她過新泰游泳池後，感覺後座遭歹徒吐檳榔汁，當下頭很暈、心跳加速，不知道是否外傳透過皮膚接觸下藥，她只得死命騎回家中；警方遭投訴吃案後，才積極偵辦。

陳女說，直覺怕死了，她發現遭跟蹤後，沒想到她停哪，對方就靠很近，期間感覺頭暈、心跳加速、口乾，進入住處停車場後，回頭拍下歹徒照片；隨後她下樓想調監視器，保全關心她是否遭跟蹤了，才發現歹徒竟鬼祟地守在停車場入口，保全發現不是住戶後驅離，也鼓勵陳女報案。

陳女說，值班警員一度拒絕受理，她PO網後，警方才積極偵辦，她透露，因自己容易焦慮，事後想起可能因遭跟蹤，腎上腺素飆高導致頭暈、心跳加速，但她被跟蹤是事實，無法接受警方試圖吃案，因而PO網討公道，警方事後受理並抓到歹徒，她也不再追究。

林口警分局、泰山所從車牌掌握51歲朱姓工人涉重嫌，今天中午帶回偵訊，朱嫌承認跟蹤辣妹，辯稱半夜騎機車找朋友時，意外看見辣妹騎車，一時興起尾隨，雖對著她吐檳榔汁，但否認下藥，警方除依跟騷法祭出書面警告告誡朱嫌，另依違反跟蹤騷擾法送新北地檢署法辦。

新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

新北市泰山陳姓正妹遭歹徒騎機車跟蹤、尾隨，還疑朝後座吐檳榔汁，被害人感覺遭下藥、跟蹤，首度向泰山分駐所報警遭拒，陳女將遭遇PO網公審，警方改為受理、積極偵辦。（被害人提供）

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