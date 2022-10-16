大豪雨狂炸新北市！侯友宜照樣到新竹輔選 何博文砲轟「離譜」

民進黨新北市長候選人林佳龍選舉辦公室發言人何博文（右一）砲轟，今天新北市大雨狂炸，市長侯友宜下午卻跑到新竹輔選，下午4點多才變更行程在返回路上，簡直「離譜」。（民進黨新北市長候選人林佳龍選舉辦公室提供）

2022/10/16 17:49

〔記者魏瑾筠／新北報導〕尼莎颱風大豪雨狂炸新北市，不過，國民黨新北市長侯友宜今天（16日）下午卻跑到新竹市輔選，直到下午4點多才「在返回市府路上」；民進黨新北市長候選人林佳龍選舉辦公室發言人何博文砲轟「離譜」，痛批侯友宜口中的「好好做事」不是在拚市政，只是在拚2024總統大選。

北台灣受尼莎颱風影響豪雨不斷，總統蔡英文、副總統賴清德均緊急取消今天原定的輔選行程，行政院長蘇貞昌也取消下午所有輔選行程，下午2點就到中央災害應變中心視察。

然而侯友宜今天下午在新竹縣、新竹市安排3個輔選行程，包括下午3點半與國民黨新竹市長候選人林耕仁參拜新竹竹蓮寺、下午4點半參訪國民黨新竹縣長楊文科競選總部，及下午5點10分與國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲路口拜票。

直到今天下午1點多侯友宜選舉辦公室媒體群組才發出通知，表示行程因天氣關係，原與林為洲拜路口拜票調整為參訪林為洲競選總部；隨後侯友宜仍照舊於下午3點半與林耕仁合體拜廟；到了下午4點19分，侯友宜選舉辦公室媒體群組才改口，「因應天氣因素，新竹縣及竹北市行程都將取消，市長已在返回市府路上」。

「這有點離譜！」何博文直言，中央氣象局一直強調這次的颱風會造成致災性暴雨，且相關雨訊且昨天晚上就持續，侯友宜是現任市長應該坐鎮新北市才對，怎麼會跑到新竹縣市？

何博文表示，倘若侯友宜是在新北市境內有輔選行程，發現雨勢加大還可以立刻回市府坐鎮，但明明就知道新北市會有大雨，怎麼還會跑到新竹縣市？痛批侯友宜口中的好好做事不是在拚新北市政，只是在拚2024總統大選。

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