新北2030年規劃5％公有充電樁 最快明年起收費

新北市政府規劃2030年設置5%公有停車場電動車充電樁目標。（新北市政府交通局提供）

2022/10/16 16:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市公有停車場車格共有4萬多格，市府規劃2030年設置5%電動車充電樁（約2025格）目標。交通局表示，9座、597格施工中的前瞻停車場已預留20%管線，6座、1553格設計中的停車場則預留100%管線，計畫引進民間資金投資，最快明年起收費。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，新北市燃油車領牌數截至今年7月有85萬5千多輛，電動車領牌數則有2800多輛，轄內公有停車場已設置267座充電樁，現採停車收費、充電免費。明年上半年將籌備與民間充電樁業者合作，由市府提供場地，公開招標業者提供設備及技術營運，並採一致性費率。

蔡柏坤說明，新北市現有的267座充電樁部分為早期環保署補助，部分為新北市政府自己建置，設備較為老舊，將配合全市5%充電樁計畫引進業者升級優化。初期管線設置會較慢，管線預留好後就可加速建置，提升普及率。

他表示，考量電動車還未完全普及，現階段多為預留管線準備，2030年全市5%充電樁規劃將依各區域電動車使用率合理佈設，都會區需求高就會設置較多。另外，配合八里區淨零碳政策，預計將八里區第一立體停車場作為示範場域，全場建置充電樁，進一步分析興建成本、財務模式及營運模式。

另外，運輸管理科長林詩欽表示，配合中央規劃2030年市區公車全面電動化，新北市約有1500輛市區公車，每輛汰換約需1千萬元經費，中央補助可分為一般型計畫補貼，部分業者負擔、部分中央補助，新北市只需出每輛150萬元經費，現已申請225輛，僅通過157輛；示範型計畫補貼為中央全額補助，已申請135輛，僅通過69輛。

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