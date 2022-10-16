習近平稱決不放棄武力 林佳龍：支持捍衛台灣主權的民進黨

民進黨新北市長候選人林佳龍（右1）今天下午受訪直言，中共已經文攻武嚇，且滲入台灣操縱國內政治，因此年底九合一的選舉，一定要全力支持能夠捍衛台灣主權的民主進步黨。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/16 16:48

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對媒體詢問，中共總書記習近平今天在中共的20大強調，對台灣決不承諾放棄使用武力；民進黨新北市長候選人林佳龍今天下午受訪直言，中共已經文攻武嚇，且滲入台灣操縱國內政治，因此年底九合一的選舉，一定要全力支持能夠捍衛台灣主權的民主進步黨，他也強調自己的立場很清楚，但對手、國民黨新北市長侯友宜一再迴避，國民黨已失去站在台灣主權的立場。

林佳龍今天下午與新北市議員候選人李宇翔在新北市林口區舉辦林口聯合總部成立大會，他受訪表示，習近平在20大的政治報告提到對台的工作，已經很確定把對台關係定調為反分裂、反干涉的一個鬥爭，也就是把兩岸關係當作敵我矛盾，這個就變成衝突，林佳龍強調，台灣是不可能在主權問題上妥協，因為沒有主權，也就沒有產權跟人權。

林佳龍提到，他今天在《自由時報》發表一篇對於特斯拉創辦人馬斯克謬論的批判，也提出我們回應習近平的立場，特別是因為習近平領導的中國政權，把台灣當做中國不可分割的一部分，也就是中國擁有對台灣的主權、產權跟人權。

林佳龍表示，對台灣人來講，必須堅定台灣主權是台灣人民的，台灣的未來前途也只有台灣人民能夠來決定，我們不接受一個中國、九二共識，或是其他把台灣視為中國的一部分的主張。

林佳龍強調，中共已經文攻武嚇，而且滲入到台灣操縱國內政治，因此年底九合一的選舉，就是一個國際上在觀察的重要指標，就是台灣民意到底對於習近平、20大的對台政策反應是什麼？

對此，林佳龍向民眾喊話表示，一定要全力支持能夠捍衛台灣主權的政黨，就是民主進步黨，支持民進黨提出的候選人，特別是在大台北地區，尤其是新北市，每一位參選的人都應該在台灣主權地位的問題上，清楚地表示立場。

林佳龍強調，他自己很清楚，但侯友宜在這問題上一再迴避，特別對夏立言受國民黨主席朱立倫組團去中國這件事情上，看到國民黨已經失去了站在台灣主權的立場，侯友宜也同樣是國民黨立場。

林佳龍期待，年底的選舉選民要去看政黨跟他的候選人在國家定位上面的立場，要捍衛台灣主權，反對中國對台灣問題以及所謂統一政策的白皮書，「我們才能夠有主權，才能夠有產權，也才會有人權，而民主就是我們用人民作主來捍衛跟伸張台灣的產權、主權與人權」。

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