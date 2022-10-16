不忍了！狂收「親熱」訊息騷擾 正妹里長候選人下通牒

藝人達伶（施岱伶），日前宣布參選新北市三重區過田里里長，今（16）日在臉書上傳一張對話訊息截圖，下最後通牒。（翻攝自臉書粉專「泡芙-達伶姐姐」；本報合成）

2022/10/16 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市永和區永福里參選人陳紫渝，因甜美長相、清新氣質，受到大批網友喜愛，被封為「最美候選人」，也因此釣出各地正妹、帥哥候選人。而這些候選人隨著曝光人氣也十分火紅，新北市就有名正妹里長候選人，因不斷收到網友騷擾，下最後通牒希望支持者自愛，否則不排除公開姓名、報警處理。

這名有「兒童界蔡依林」之稱的藝人達伶（施岱伶），日前宣布參選新北市三重區過田里里長，因亮麗外表、甜美形象，擄獲不少支持者，卻有支持者過於熱情的「訊息騷擾」，她今（16）日在臉書上傳一張對話訊息截圖，內容可見「我愛你」、「約會」、「親熱」、「親親」、「親密」、「親愛的」等字眼。對此，施岱伶表示，「近期收到很多騷擾訊息都已截圖，希望自重，否則將公開姓名並且報警處理」。

此外，國民黨新北市議員候選人林鼎超也在留言表示，「建議報警」，施岱伶則回應，「好，已經給過機會了，公開po文是再給這些人一次機會，接下來會報警的」。

施岱伶也在貼文下方回應其他網友替她打抱不平的留言，「非常過分噁心的都有留截圖」、「換帳號一直來，已過分到無法不正視」、「這是最輕的喔～更噁心的不想讓大家不蘇服，但再過分會報警處理」。

今（16）日在臉書上傳一張對話訊息截圖，下最後通牒希望支持者自愛，否則不排除公開姓名、報警處理。（翻攝自臉書粉專「泡芙-達伶姐姐」）

施岱伶因亮麗外表、甜美形象，擄獲不少支持者。（翻攝自臉書粉專「泡芙-達伶姐姐」）

有「兒童界蔡依林」之稱的藝人達伶（施岱伶），日前宣布參選新北市三重區過田里里長。（翻攝自臉書粉專「泡芙-達伶姐姐」）

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