蘇貞昌5度來站台 林佳龍：選前衝刺爭取最後勝利

行政院長蘇貞昌5度來新北為林佳龍站台。（記者林欣漢攝）

2022/10/16 13:43

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天上午出席與新莊區市議員候選人翁震州聯合競選總部成立大會，包括行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧及吳秉叡都到場站台，將近1500人不畏風雨到場力挺，對於蘇貞昌5度來站台，林佳龍表示，感謝蘇院長支持自己的新北大翻新政見，在地也有許多蘇揆栽培過的人才，像翁震州就是吳秉叡的辦公室主任，也是相當優秀，期許透過聯合競選模式，在選前衝刺爭取最後的勝利。

林佳龍致詞時提到，新莊要大翻新需要三大旗艦計畫，包括交通建設、產業投資、生活品質要能夠達到直轄市民的水平。對於近期將舉辦的新北耶誕城活動，長期以來是板橋地區的交通難題，他認為，未來不一定都要在板橋舉辦這麼長的時間，也可在新莊辦理國際性耶誕節到跨年的大型活動來吸引觀光客。

林佳龍說，行政院有許多部會單位，包括文化部及國家電影視聽中心都設在新莊，應該打造影視音產業讓新莊成為文化城與影視音的文化重鎮。其次，林佳龍也提到推動交通大翻新要有一條縱貫線捷運串聯溪北、溪南，讓新莊副都心成為捷運、國道客運、公路網、公車甚至綠色載具等所有交通轉運的中心。第三，希望能夠推動都市更新大翻新，將塭仔圳打造成新莊副都心的智慧城市帶動產業發展。另外老舊危樓也要推動「4年4萬戶、一坪換一坪」，成立都更危老建築整合師，讓政府、民間雙管齊下來進行都市更新。

蘇貞昌致詞時表示，期盼自己過去參選提出的政見，能夠讓林佳龍來實現，特別是社會住宅的政見，在蔡英文總統的支持下中央出資，讓在地的居民「近水樓台先得月」。日前他到中和社會住宅視察，新的社會住宅1800戶中117億的預算由中央編列、交通部提供土地，新北市沒有出一分錢一塊地，另外在鶯歌區也是國防部的土地，中央編列17億蓋了380戶，可惜新北市長侯友宜都沒有出現，讓副市長陳純敬代表。

蘇貞昌強調，新北人口最多，但是社會住宅的數字會說話，現在中央蓋的9000戶社會住宅，新北市政府蓋的6000戶中有3000戶是林口的選手村，目前社宅數中央規劃中興建1萬8千戶，新北提供736戶這是不成比例，期待大家給林佳龍機會，相信以他規劃與解決事情的能力來擔任市長，能夠帶動新北發展。

行政院長蘇貞昌（右）送上「菜頭」象徵好彩頭，祝福林佳龍（右2）、翁震州（左2）。（記者林欣漢攝）

行政院長蘇貞昌致詞時表示，期盼自己過去參選提出的政見，能夠讓林佳龍來實現，特別是社會住宅的政見。（記者林欣漢攝）

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