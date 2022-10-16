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    新住民生活適應輔導班展成果 侯友宜：盼讓大家有歸屬感

    新北市長侯友宜出席新住民生活輔導班聯合結業典禮及成果展示。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜出席新住民生活輔導班聯合結業典禮及成果展示。（記者周湘芸攝）

    2022/10/16 13:03

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新住民達11萬人，新北市各戶所每年辦理新住民生活適應輔導班，今舉辦輔導班聯合結業典禮及成果展示。新北市長侯友宜出席頒發學員結業證書，並表示，新北市新住民人口持續增加，盼藉由適應輔導班讓他們有歸屬感，也展現新北文化多元性。

    侯友宜表示，新住民是城市進步的重要力量之一，民政局各戶所每年開辦「新住民生活適應輔導班」，協助新住民快速融入在台生活，今年共有17國、236位新住民參與，盼讓新住民有歸屬感，同時透過不同文化的交流，展現新北市新住民的多元與活力。

    民政局長柯慶忠表示，除新住民生活適應輔導班外，各戶所新住民一站式服務，單一窗口整合市府各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等17項通報服務。此外，愛心大平台新住民關懷計畫結合各界善款，幫助有需求，且尚未加入健保的新住民就醫，截至今年9月已募集209萬元，共補助93件、65萬5227元。

    民政局表示，戶所每年至少開辦10班次新住民生活適應輔導班，相關課程資訊可洽本市各戶所網站查詢。來自印尼、現住鶯歌的江麗花表示，她除參加新住民生活適應輔導班，也參與戶所的燈籠彩繪、考取果凍花製作證照，並透過新住民一站式服務完成美髮課程，提升就業能力。

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