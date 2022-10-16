暴雨中固守新莊票倉 侯友宜、林佳龍僅隔500公尺尬場造勢

新北市長侯友宜今率領藍營小雞在新莊體育館外廣場舉辦新莊競選總部成立大會。（記者周湘芸攝）

2022/10/16 12:03

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選倒數，新北市長侯友宜今率領藍營小雞在新莊體育館外廣場舉辦新莊競選總部成立大會，且不受尼莎颱風影響，現場仍擠滿支持者頂著大雨支持。而相隔不到1小時，行政院長蘇貞昌也於新莊棒球場外輔選民進黨新北市長候選人林佳龍，兩地間格僅約500公尺，尬場意味濃厚。

新北市新莊區有多達40萬人口，過去為各黨派候選人兵家必爭之地。侯友宜今與議長蔣根煌、議員蔡健棠及議員候選人黃聖超、戴湘儀、吳國譽合體成立新莊競選總部，受尼莎颱風影響，在侯友宜致詞時，現場雨勢不斷加大，上百位民眾仍身穿雨衣在大雨中搖旗表示支持。

被問到活動雨勢過大，是否讓支持者淋雨有點狼狽，侯友宜表示，非常感謝新莊民眾站出來挺新莊候選人，新莊這幾年大幅改變成長，讓塭仔圳50年不變被看見，蓋了5座地下停車場、7座公托，民眾都非常有感。大家風雨中生信心，勇敢支持更多要做事的人，好好做事拚一個好日子是他永遠不變目標。

針對幾乎同時間林佳龍也在對角的場地造勢，是否有尬場意味？他指出，每個人都是一步一腳印，讓4年前政見兌現，他兌現後也要跟新莊民眾報告，了解這4年他做了哪些事。最重要的對手是自己，自己要不斷超越，今天的新北市要比昨天好，他結合所有有志要做事的民意代表一起努力，讓新莊越來越好。

另外，台中市長盧秀燕今天也北上輔選，被認為有母雞之戰尬場的感覺，侯友宜說，非常敬佩盧秀燕，她是一步一腳印認真負責做事的女性市長，她不但做得好更重要都團結在一起，面對想要好好做事的縣市長候選人給予滿滿支持，大家齊心齊力好好做事。

受尼莎颱風影響，在新北市長侯友宜致詞時，現場雨勢不斷加大。（記者周湘芸攝）

行政院長蘇貞昌於相隔約500公尺的新莊棒球場外輔選民進黨新北市長候選人林佳龍。（記者周湘芸攝）

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