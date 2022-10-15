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    新店警所有「喵巡警」坐鎮 還有專屬值班台

    新店警分局屈尺派出所員警去年在社區撿到流浪的「麻吉」，帶回所內飼養，成為招牌吉祥物。（記者闕敬倫攝）

    新店警分局屈尺派出所員警去年在社區撿到流浪的「麻吉」，帶回所內飼養，成為招牌吉祥物。（記者闕敬倫攝）

    2022/10/15 22:05

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市瑞芳區近年觀光興盛，「猴硐貓村」、被戲稱為「天燈派出所」的平溪分駐所紛紛成為熱門觀光景點，其中貓村更曾獲美國CNN推薦為全球六大賞貓景點，而與瑞芳區接壤相鄰的大新店區近日也傳出有派出所收養流浪貓，由於貓星人太過可愛，有附近愛貓成痴的鄰居為此特別幫牠做了一個「貓咪值班台」，讓「喵巡警」也能和所內員警一起守護鄉里。

    新北市新店山區屈尺派出所員警去年在社區發現虎斑花色的「喵巡警」，當初見到牠在路上流浪、孤苦無依，感覺有一餐沒一餐，因此決定帶回所內飼養，並命名為「麻吉」，沒想到養了一年後，就此成為派出所的超人氣吉祥物。

    屈尺社區的居民發現派出所有養貓，也開始會到所內串門子，和「麻吉」打招呼、玩耍，間接促進警民之間的交流。

    其中有一位民眾見「麻吉」十分親人，且友愛鄰里，今年中特地為牠手工打造一個木頭製的「值勤窩」，上面還烙有精緻的警徽。

    據所內員警表示，「喵巡警」對於這個禮物也感到相當喜愛，白天會在坐在專屬的值班台上等著服務民眾，為社區治安盡一份心力。

    新店警分局指出，由於「麻吉」一年多來備受社區居民及所內弟兄的照顧，體型漸趨福態，值班台已變太小、不敷使用，當初為牠打造的民眾近日已先行收回去，將量身製作第二個專屬寶座。

    新北市警察局新店分局屈尺派出所「喵巡警麻吉」，社區居民為牠打造專屬的木造執勤窩，但因喵巡警發福，目前已經在打造大一號的「值勤窩」。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市警察局新店分局屈尺派出所「喵巡警麻吉」，社區居民為牠打造專屬的木造執勤窩，但因喵巡警發福，目前已經在打造大一號的「值勤窩」。（記者闕敬倫翻攝）

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