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    首頁　>　新北市

    蔡英文雲林同鄉會輔選林佳龍 侯友宜同場不同台

    蔡英文總統今晚出席雲林同鄉會會員大會輔選民進黨新北市長候選人林佳龍。（記者周湘芸攝）

    蔡英文總統今晚出席雲林同鄉會會員大會輔選民進黨新北市長候選人林佳龍。（記者周湘芸攝）

    2022/10/15 20:53

    〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，蔡英文總統今天晚間出席雲林同鄉會會員大會暨理事長交接儀式，是這週第2次為民進黨新北市長候選人林佳龍站台。而同場活動主辦方也邀請國民黨籍新北市長侯友宜出席，雙方抵達時間錯開並未碰面。

    蔡英文今晚出席雲林同鄉會活動表示，新北市建設是中央施政很重要的地方，林佳龍是資歷完整的政治人物，他當過新聞局長、願意在台中市經營10年，新北需要有能力、決心的人，所以這次新北市長一定要是雲林人。

    蔡英文指出，林佳龍是交通專家，當過交通部長負責觀光、旅遊、道路、運輸，新北的交通、產業問題林佳龍都很在行。雲林同鄉會在新北有幾十萬人影響力，希望大家幫林佳龍拉票，讓他當選。

    林佳龍表示，今天是雲林同鄉年度盛會，也很歡迎作為地方首長的侯友宜，時間安排上就以客為尊。蔡英文總統任內栽培很多雲林子弟，今天也帶著雲林縣長候選人劉建國前來，兩人過去在擔任立委期間並肩作戰，希望雲林人大團結雙雙勝選。

    侯友宜今率領藍營議員及議員參選人率先抵達活動，陣容龐大，並趕在林佳龍抵達前5分鐘離開。他致詞表示，他上任4年政見一一兌現，他是鄉下來的孩子，不會說那些有的沒的，吵架的時代已經過了，最重要是好好做事，說出的話就要做到，選舉最重要就是肯定政見有兌現政見的人，希望幫忙他連任成功。

    對此，林佳龍會後受訪則說，新北市升格12年但普遍還是感受是台北市的衛星城市，既然侯友宜上任4年政見都做到且沒有新的政見，那就不用連任，讓新人新政有新作為。#

    新北市長侯友宜今晚出席雲林同鄉會會員大會。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜今晚出席雲林同鄉會會員大會。（記者周湘芸攝）

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