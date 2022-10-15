蔡英文雲林同鄉會輔選林佳龍 侯友宜同場不同台
2022/10/15 20:53
〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，蔡英文總統今天晚間出席雲林同鄉會會員大會暨理事長交接儀式，是這週第2次為民進黨新北市長候選人林佳龍站台。而同場活動主辦方也邀請國民黨籍新北市長侯友宜出席，雙方抵達時間錯開並未碰面。
蔡英文今晚出席雲林同鄉會活動表示，新北市建設是中央施政很重要的地方，林佳龍是資歷完整的政治人物，他當過新聞局長、願意在台中市經營10年，新北需要有能力、決心的人，所以這次新北市長一定要是雲林人。
蔡英文指出，林佳龍是交通專家，當過交通部長負責觀光、旅遊、道路、運輸，新北的交通、產業問題林佳龍都很在行。雲林同鄉會在新北有幾十萬人影響力，希望大家幫林佳龍拉票，讓他當選。
林佳龍表示，今天是雲林同鄉年度盛會，也很歡迎作為地方首長的侯友宜，時間安排上就以客為尊。蔡英文總統任內栽培很多雲林子弟，今天也帶著雲林縣長候選人劉建國前來，兩人過去在擔任立委期間並肩作戰，希望雲林人大團結雙雙勝選。
侯友宜今率領藍營議員及議員參選人率先抵達活動，陣容龐大，並趕在林佳龍抵達前5分鐘離開。他致詞表示，他上任4年政見一一兌現，他是鄉下來的孩子，不會說那些有的沒的，吵架的時代已經過了，最重要是好好做事，說出的話就要做到，選舉最重要就是肯定政見有兌現政見的人，希望幫忙他連任成功。
對此，林佳龍會後受訪則說，新北市升格12年但普遍還是感受是台北市的衛星城市，既然侯友宜上任4年政見都做到且沒有新的政見，那就不用連任，讓新人新政有新作為。#