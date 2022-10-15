何時再跨縣市當母雞？ 侯友宜：假日、晚上會全力輔選

侯友宜表示，現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。（記者周湘芸攝）

2022/10/15 16:34

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，新北市長侯友宜今出席活動受訪被問到何時再度與台中市長盧秀燕合體、未來是否規劃輔選行程？他表示，會按照選辦規劃、節奏打選戰，現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。

侯友宜指出，他會按照選辦規劃、節奏打選戰，尤其團隊會跟好好做事的所有競選好朋友一起並肩作戰，像盧秀燕認真努力，還有各地候選人都是一時之選，會好好團結在一起。當然現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。

針對媒體報導侯陣營今年設定得票數要超過2018年，被問到是否要超過40萬票，侯友宜表示，他歷經15個職位，每個工作都挑戰自己，新北市今天跟昨天有沒有進步？明天新北市有沒有比今天更進步，他都跟議長及議員用這樣的心情在新北市打拚，只求團結努力站在一起，讓新北市建設被看見、肯定。

另外，副總統賴清德輔選時表示，捷運汐東線跟基隆捷運能結合都是民進黨新北市長候選人林佳龍的功勞，侯友宜則說，汐東線讓汐止人20年，他上任以來積極推動，更重要是新北負擔大部分經費，也承擔起建設工作，他只求趕快核定就好，誰的功勞都不重要，讓汐止人能快速有捷運。

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