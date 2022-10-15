為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    何時再跨縣市當母雞？ 侯友宜：假日、晚上會全力輔選

    侯友宜表示，現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。（記者周湘芸攝）

    2022/10/15 16:34

    〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，新北市長侯友宜今出席活動受訪被問到何時再度與台中市長盧秀燕合體、未來是否規劃輔選行程？他表示，會按照選辦規劃、節奏打選戰，現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。

    侯友宜指出，他會按照選辦規劃、節奏打選戰，尤其團隊會跟好好做事的所有競選好朋友一起並肩作戰，像盧秀燕認真努力，還有各地候選人都是一時之選，會好好團結在一起。當然現階段有些行程都還是以市政為優先，假日、晚上則會全力輔選。

    針對媒體報導侯陣營今年設定得票數要超過2018年，被問到是否要超過40萬票，侯友宜表示，他歷經15個職位，每個工作都挑戰自己，新北市今天跟昨天有沒有進步？明天新北市有沒有比今天更進步，他都跟議長及議員用這樣的心情在新北市打拚，只求團結努力站在一起，讓新北市建設被看見、肯定。

    另外，副總統賴清德輔選時表示，捷運汐東線跟基隆捷運能結合都是民進黨新北市長候選人林佳龍的功勞，侯友宜則說，汐東線讓汐止人20年，他上任以來積極推動，更重要是新北負擔大部分經費，也承擔起建設工作，他只求趕快核定就好，誰的功勞都不重要，讓汐止人能快速有捷運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    心疼第一線救災人員 侯友宜催票哽咽：我只求好好做事
    2022/10/15 16:07

    心疼第一線救災人員 侯友宜催票哽咽：我只求好好做事
    賴清德指汐東捷運林佳龍有功 侯友宜喊話：中央趕快核定
    2022/10/15 14:11

    賴清德指汐東捷運林佳龍有功 侯友宜喊話：中央趕快核定

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    漢子、燕子搭檔參選2024？ 侯友宜：好好做事、市政優先
    2022/10/15 12:52

    漢子、燕子搭檔參選2024？ 侯友宜：好好做事、市政優先
    農漁會、青農成立後援會 侯友宜催票承諾當選「加倍奉還」
    2022/10/15 12:47

    農漁會、青農成立後援會 侯友宜催票承諾當選「加倍奉還」

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播