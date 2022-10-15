心疼第一線救災人員 侯友宜催票哽咽：我只求好好做事

侯友宜表示，他當市長也無怨無悔，就只求好好做事。（記者周湘芸攝）

2022/10/15 16:07

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選下個月登場，新北市長侯友宜今出席「消防之友挺友宜」活動催票，現在聚集約1700名消防相關從業及退休人員，他致詞時忍不住心疼第一線救災救護人員，數度哽咽地說，第一線人員忙到不行都沒怨言，他當市長也無怨無悔，就只求好好做事，為的就是讓這片土地更好。

新北市義消大隊、民間救難團體、消防之友會、消防設備士、消防設備師、消防工程器材商業同業及氣體燃料商業同業等公會暨消防及義消人員退休協會今號召約上千人於板橋國中舉辦「消防之友挺友宜」活動，力挺侯友宜順利連任。

侯友宜出席活動先為幹部授旗，致詞時談到第一線消防及搜救人員更忍不住紅了眼眶，他表示，他跟消防人員有說不完的情份，他們都跟他一樣在這片土地讀書、成長，一起犧牲奉獻。時間過得很快，40幾年過去，中間有許多點滴，現場許多兄弟姊妹他也都叫得出名字。

他表示，消防弟兄救人不分你我，「難道你在救人、對抗犯罪會問顏色嗎？我們國家叫中華民國，孕育成長的土地叫台灣，大家都緊密結合」。這次疫情多虧消防協助，他們有前瞻型智慧化指揮系統帶領衛生局、區公所指揮調度才能守住疫情。

侯友宜指出，選舉只是過程，希望不要有批評、扭曲，有做不好就拿出來討論。他也哽咽地說，第一線人員救災、救人忙到不行都沒有怨言，只求好好做事。「我工作40幾年無怨無悔，我當市長也無怨無悔」，他守的就是要讓台灣這片土地更好。

侯友宜也強調，職位不分高低，每個人都要受到尊重，大家都說他把市長當成里長做，但他選得上市長不見得選得上里長。現在時間不站在他這，11月26日拜託大家讓他繼續為新北市奉獻。

侯友宜與「消防之友挺友宜」活動成員互動。（記者周湘芸攝）

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