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    首頁　>　新北市

    居家檢疫走過995天 新北關懷逾25萬居檢市民

    隨著國門開放，入境者不用再實施居家檢疫，累計新北市2年多來關懷25萬多名居家檢疫者。（記者賴筱桐攝）

    隨著國門開放，入境者不用再實施居家檢疫，累計新北市2年多來關懷25萬多名居家檢疫者。（記者賴筱桐攝）

    2022/10/15 14:38

    〔記者賴筱桐／新北報導〕國內10月13日起實施入境「0+7」防疫新制，今天（15日）是執行「3+4」居家檢疫關懷政策的最後一天，累計2年多來關懷25萬餘人，最後一批10月12日返國的657位市民，將在今天結束檢疫，市府團隊共同努力，走過疫情風雨的艱困時刻。

    新北市民政局長柯慶忠說，感謝民政體系夥伴的無私付出，以及所有市民團結防疫，讓防疫工作往前踏出重要一步；目前疫情仍處高原期，須全力備戰，居家照護關懷中心仍持續運作，提供民眾專業諮詢，讓居家隔離及輕症市民安心恢復健康。

    柯慶忠指出，新北自2020年2月14日啟動居家檢疫關懷，迄今走過995個日子，總計關懷25萬4968人、配送20萬8720個關懷包，最後一批10月12日返國的657位市民也將在今日結束檢疫，民政防疫人員完成階段性任務。

    柯慶忠表示，新北市居家檢疫關懷中心歷經「檢疫隔離關懷中心」及「居家照護關懷中心」2次任務轉型，在疫情緊張時刻，除原本進駐的民政、衛政、警政、消防、社政、環保及觀光組，再增加勞工組、教育組、交通組、經發組、農業組及資訊組，電話線數最大量擴增至324線，中心平均一天接聽4200通電話，從上午7點服務到晚間11點，提供市民必要協助。

    兵役勤管科長李明鴻統計，居家檢疫關懷方面，致電民眾前三名需求分別為防疫旅館諮詢、垃圾收運及派遣防疫計程車，分別佔38%、29%、20%，去年初中央宣布執行一人一戶居家檢疫政策後，防疫旅館諮詢電話竄升第一位。

    「居檢訪查有時會面臨衝突或感染威脅，這些已成為我公職生涯中最深刻的回憶」。八里區公所里幹事駱暐程回想，承辦的龍源里是八里區第一大里，檢疫人數相對多，疫情高峰配送關懷包時，發現檢疫者違規外出抽菸，當下他立即下車規勸，市民一開始不耐煩拒絕，經近20分鐘勸導，才願意重回住所。

    返回公所後，駱暐程如實填寫訪查紀錄送衛生單位裁罰，「對我來說，居檢違規稽查和通報，就是守護市民的第一道防線」。

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    新北市區公所民政人員執行居家檢疫關懷，提供市民必要協助。（記者賴筱桐攝）

    新北市區公所民政人員執行居家檢疫關懷，提供市民必要協助。（記者賴筱桐攝）

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