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    首頁　>　新北市

    國際身心障礙者日成果展 侯友宜盼多元參與、共融共好

    新北市長侯友宜（中）參加「2022年國際身心障礙者日暨第5屆新北市身心障礙綜合成果展」，希望大家能團結一起，「多元參與、共融共好」。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）參加「2022年國際身心障礙者日暨第5屆新北市身心障礙綜合成果展」，希望大家能團結一起，「多元參與、共融共好」。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/15 13:10

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為響應國際身心障礙者日，運用公益彩券盈餘分配基金，結合勞工、教育、文化、工務、交通、衛生、原民等7個局處，以及身心障礙團體代表，今天舉辦「2022年國際身心障礙者日暨第5屆新北市身心障礙綜合成果展」市長侯友宜表示，新北市是一個多元族群融合的城市，希望大家能團結在一起，「多元參與、共融共好」。

    身心障礙日活動不受天雨影響，氣氛熱烈，活動由光仁中學特教生以太鼓揭開序幕，接著還有輪椅體育運動舞蹈協會的輪標舞表演，配合搖滾和嘻哈曲風，讓台下觀眾感受到，原來輪標舞也可以這麼搖滾，另外還有樂活大學手語、身障街頭藝人張哲瑞及張雅恩的吉他演奏，即使在陣陣雨勢下，仍不減身障朋友的熱情。

    侯友宜冒雨到場和每位身障朋友打招呼，他表示，新北市從2017年起，市府團隊都努力落實身心障礙權利公約（CRPD）的精神，尊重差異、機會均等、全面參與，讓社會大眾看到身心障礙者的潛能。

    侯友宜說，社會局最近剛在新店成立第2個公辦公營的輔具資源中心，結合原來蘆洲第1輔具中心，提供身障朋友更好的服務，教育局近年增加108個特教班，全國最多；文化局推動各文化場館採用通用設計；勞工局和就服處宣廣就業平權；交通局推動低地板公車，方便行動不便者；工務局則推動新建物及公共建物無障礙設施、機車退出騎樓等友善無障礙服務等，這些政策和作為，都是希望讓身心障礙朋友可以更安居樂活。

    由輪椅體育運動舞蹈協會表演的輪標舞， 搭配搖滾和嘻哈曲風 令現場安可聲連連。（記者翁聿煌攝）

    由輪椅體育運動舞蹈協會表演的輪標舞， 搭配搖滾和嘻哈曲風 令現場安可聲連連。（記者翁聿煌攝）

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