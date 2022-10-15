朱、侯新北輔選「王不見王」？ 朱立倫：接下來很多造勢活動會同台

國民黨主席朱立倫（左三）今天輔選新北市議員候選人曾煥嘉（右三），與新北市長侯友宜同場不同台。（記者賴筱桐攝）

2022/10/15 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員候選人曾煥嘉今天舉行競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜都前往參加，但兩人一前一後抵達，同場不同台。朱立倫表示，選舉期間大家行程都滿檔，他和侯友宜接下來有很多大型造勢活動都會同台；侯友宜則說，他與朱立倫分工合作、團結一致，希望好的議員能夠繼續連任。

朱立倫表示，他跟侯友宜接下來有很多大型造勢活動都會同台，因為議員候選人的場子實在太多了，他現在要趕到台東、路途遙遠，還要經過高雄到嘉義，所以今天一開場就來，這是今天跑的第2個地方，接下來還要趕其他行程，侯友宜也是行程滿檔，但是未來很多大型造勢場合，兩人會一起參加。

侯友宜說，朱立倫和他分工合作，按照曾煥嘉競選總部的規劃出席活動，兩人齊心齊力，所以時間不是問題，最重要的是團結一致，希望好的議員能夠繼續連任。

另外，媒體詢問朱，昨天「十全十美」造勢活動在台上致詞時，台下民眾開始離場？

朱立倫回應，完全不意外，先前國民黨桃園市長候選人張善政的造勢場合來了2萬5千人參加，很多綠媒卻說人潮稀稀落落，昨天活動還沒結束，黨內就有人開玩笑說，「綠媒一定會說人又閃了」，但是他在台上一清二楚，可以用影帶證明，他致詞完畢換盧秀燕，現場氣氛熱烈，聚集滿滿的人潮，希望外界不要用這種招數，人民都看得很清楚。

針對朱立倫日前提到，人民才是最大咖，被解讀是酸前高雄市長韓國瑜不夠「大咖」。對此，朱立倫表示，最大咖絕對是民眾，市民就是最大咖，韓國瑜是非常重要的助選員，各地很多人都希望韓去幫忙輔選，可以發揮很大的功效，助選員努力扮演好助選員的角色，最大咖就是市民。

國民黨主席朱立倫表示，接下來許多造勢場合他和新北市長侯友宜會一起參加。（記者賴筱桐攝）

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