鄭文燦為林佳龍站台 盼林重演「8年前桃園從落後到翻轉」

民進黨新北市長參選人林佳龍與議員參選人顏蔚慈（前中）聯合競選總部成立，人潮滿滿。（記者翁聿煌攝）

2022/10/15 12:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選舉進入最後倒數，民進黨新北市長參選人林佳龍陸續獲得總統蔡英文、副總統賴清德到場支持，桃園市長鄭文燦今天（15日）也到新北市，為林佳龍和參選議員的子弟兵顏蔚慈站台，他推崇林佳龍有優秀的城市治理能力，在疫情期間於交通部長任內推出多項紓困振興方案，他也期待林佳龍能像他8年前參選桃園市長一樣，「從落後到翻轉」，帶領新北市成為5星級城市。

林佳龍與顏蔚慈今天在蘆洲成立聯合競選總部，顏蔚慈曾任桃園市青年局長，選擇回到家鄉蘆洲參選，鄭文燦到場力挺，鄭文燦指出，桃園市8年來人口增長21萬6千人，成為年輕人的新故鄉，顏蔚慈為首任青年局長，功不可沒，希望支持者「林佳龍一票、顏蔚慈一票」，投給台灣好未來。

林佳龍到場，接續鄭文燦的火力，他表示，三蘆外來人口很多，也有許多的老舊房屋需要更新，他要推動新北5大更新，包括都市更新三蘆優先，提高容積獎勵、實施「一坪換一坪」4年4萬戶，他要為蘆洲交通大翻新，興建「溪北捷運」成為新北捷運縱貫線，為蘆洲提前興建大型醫院，爭取將位於蘆洲的空中大學5公頃校區配合周邊需求開發利用，在蘆洲增設地下停車場，讓蘆洲成為大家安居樂業的好地方。

桃園市長鄭文燦為議員參選人顏蔚慈授戰旗。（記者翁聿煌攝）

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