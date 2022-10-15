選舉選出火氣！林佳龍點名新北捷運局長李政安尖酸刻薄

民進黨新北市長候選人林佳龍批評新北市長侯友宜縱容下屬以尖酸刻薄語言，進行負面選舉。（記者翁聿煌攝）

2022/10/15 12:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天指出，他講的「溪北捷運」是「五泰輕軌」的升級版，卻被新北市捷運工程局指為抄襲，局長李政安是新北市政府的公務員，卻用情緒性語言、尖酸刻薄，比競選總部還要嗆辣，李政安對此回應，他要說明捷運局基層同仁認真規劃興建的努力，絕非行政不中立及公器私用，未來如有對新北捷運建設推動不實指控，仍會澄清及嚴正駁斥。

林佳龍上午參加民進黨三重、蘆洲區議員候選人顏蔚慈聯合競選成立，受訪時指出，民主選舉像嘉年華，大家歡歡喜喜，熱熱鬧鬧，不要負面選舉，他提出的「溪北捷運」是「五泰輕軌」的升級版，一個是走平面的輕軌，一個是中運量立體化捷運，服務人數差10倍，能夠產生的功能也不同，輕軌是比較在城市外圍，在核心區要以立體化捷運為主，重要政策差異這可討論辯論，不要用情緒性語言，言詞尖酸刻薄，「不講這麼傷人的話，就不會上媒體嗎？」

他要告訴這些人，尤其是李政安，林佳龍也當過交通部長，包括汐東捷運、林口交流道、淡北道路等，幫新北解決過這麼多問題，「沒有感謝，我不會怪罪，但是你不要吃果子銼樹頭」，基本的尊重都沒有，新北市長侯友宜不但縱容、還鼓勵他們去反擊。

捷運局回應，新北捷運3環6線中的五股、泰山輕軌捷運，是林佳龍擔任交通部長時審查通過，現在林佳龍參選新北市長，團隊開記者會發佈新聞稿，批評五泰輕軌捷運，但他主張的溪北捷運內容不實，引用錯誤，舉例來看，五股泰山輕軌捷運站間運量每小時4586人次，故意寫為每小時2500人次，班距3.2分鐘，改為12分鐘班距。

溪北捷運沒有規劃圖，路線走哪裡都沒標示，只有與五、泰、板輕軌同樣的轉乘站，同樣路線站間運量高達2萬人次每小時，班距8分鐘，依此數據計算，必須一列車2千7百人才能載運，比板南線高運量列車每列2千人、還高出7百人，表示列車會比高運量還要長，站間運量比人口密集區中運量捷運環狀線及萬大中和樹林線每小時1萬5千人次還要高出5千人次，這些都是欺騙市民，扭曲五泰輕軌捷運，讓市民誤解。

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