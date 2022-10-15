選舉選出火氣！林佳龍點名新北捷運局長李政安尖酸刻薄
〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天指出，他講的「溪北捷運」是「五泰輕軌」的升級版，卻被新北市捷運工程局指為抄襲，局長李政安是新北市政府的公務員，卻用情緒性語言、尖酸刻薄，比競選總部還要嗆辣，李政安對此回應，他要說明捷運局基層同仁認真規劃興建的努力，絕非行政不中立及公器私用，未來如有對新北捷運建設推動不實指控，仍會澄清及嚴正駁斥。
林佳龍上午參加民進黨三重、蘆洲區議員候選人顏蔚慈聯合競選成立，受訪時指出，民主選舉像嘉年華，大家歡歡喜喜，熱熱鬧鬧，不要負面選舉，他提出的「溪北捷運」是「五泰輕軌」的升級版，一個是走平面的輕軌，一個是中運量立體化捷運，服務人數差10倍，能夠產生的功能也不同，輕軌是比較在城市外圍，在核心區要以立體化捷運為主，重要政策差異這可討論辯論，不要用情緒性語言，言詞尖酸刻薄，「不講這麼傷人的話，就不會上媒體嗎？」
他要告訴這些人，尤其是李政安，林佳龍也當過交通部長，包括汐東捷運、林口交流道、淡北道路等，幫新北解決過這麼多問題，「沒有感謝，我不會怪罪，但是你不要吃果子銼樹頭」，基本的尊重都沒有，新北市長侯友宜不但縱容、還鼓勵他們去反擊。
捷運局回應，新北捷運3環6線中的五股、泰山輕軌捷運，是林佳龍擔任交通部長時審查通過，現在林佳龍參選新北市長，團隊開記者會發佈新聞稿，批評五泰輕軌捷運，但他主張的溪北捷運內容不實，引用錯誤，舉例來看，五股泰山輕軌捷運站間運量每小時4586人次，故意寫為每小時2500人次，班距3.2分鐘，改為12分鐘班距。
溪北捷運沒有規劃圖，路線走哪裡都沒標示，只有與五、泰、板輕軌同樣的轉乘站，同樣路線站間運量高達2萬人次每小時，班距8分鐘，依此數據計算，必須一列車2千7百人才能載運，比板南線高運量列車每列2千人、還高出7百人，表示列車會比高運量還要長，站間運量比人口密集區中運量捷運環狀線及萬大中和樹林線每小時1萬5千人次還要高出5千人次，這些都是欺騙市民，扭曲五泰輕軌捷運，讓市民誤解。