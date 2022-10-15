新北推8條串遊特色公園遊程 年底特色共融公園再+3

新北市長侯友宜出席活動推出8條串遊地方景點及特色公園路線。（記者周湘芸攝）

2022/10/15 12:08

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜規劃上任4年打造100座特色共融和全齡化公園，他今出席「新北公園玩舞日．帕克製造機」活動，推出8條串遊地方景點及特色公園路線。綠美化環境景觀處表示，未來將持續推動特色共融與全齡化公園改善，預計年底前還會新增新店、汐止及八里各1座，累計新增111座。

侯友宜今前往林口區小熊公園參加「新北公園玩舞日．帕克製造機」，不僅和現場親子跳舞互動，也與其他9座特色共融公園連線，活動中也宣傳8條串遊地方景點及特色公園的遊程，鼓勵民眾跨出家門，氣氛熱絡。

侯友宜表示，他上任4年目標打造100座特色共融和全齡化公園，至今已完成108座，加上原有改善的共有163座，每座都有特色，除了注重兒童表意權，辦理兒童參與式工作坊，還有為長輩設置的運動指導員及佈老志工，減緩長者衰弱期。現依各區域自然和文化景觀特色，串聯8條公園路線。

景觀處指出，8條新北公園路線各具特色，如「北海青春線」規劃遊青春山海線沿海風景，沿途可逛老街、吃美食，搭配金山的櫻花公園、杜鵑公園及流蘇公園遊玩，其他還有林口竹林線、汐止瑞芳線、土板新舊城線、三鶯老街線、新店碧潭線、中和三重河濱線和淡水八里線等。

身障童盟理事長周淑菁指出，共融和全齡化公園能讓身心障礙小朋友與其他孩童一起遊玩，改變公園的氛圍；家有行動不便兒童的陳小姐表示，因為家中有需要坐輪椅的孩童，推動共融公園可讓不同需求的孩子一同到公園遊玩，也能接觸更多不同族群。

新北市長侯友宜參加「新北公園玩舞日．帕克製造機」與小朋友互動。（記者周湘芸攝）

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