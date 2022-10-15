台一線高架橋銑鋪 10/17起夜間兩階段封路改道

台一線高架橋路面多處耗損，10月17日起將進行兩階段夜間封路施工。（圖由養工處提供）

2022/10/15 09:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府養護工程處辦理台一線高架橋汽、機車道路面銑鋪工程，將分兩階段封閉施工，10月17日至21日，每天晚上10點30分至隔天上午5點30分，封閉往台北方向車道施工；10月24日至27日，每天晚上10點30分至隔天上午5點30分，封閉往新莊方向車道施工。

養工處指出，台一線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，為新北市新莊區、三重區往返台北市萬華區、大同區的交通要道，連接台65線、台64線快速道路，交通流量龐大，高架橋雙向汽、機車道鋪面已有多處耗損，將透過銑鋪工程改善路面，保障用路人安全。

養工處表示，道路銑鋪工程分兩階段進行，第一階段為10月17日至10月21日，每日晚間10點30分至隔天上午5點30分，封閉往台北方向台一線高架橋（中山橋至中山高架橋段）汽、機車道，請民眾配合交維管制引導，改由新北大道直行後，右轉光復路1段至重新路5段，再由重新橋經重新路4段右轉，行駛忠孝橋通往台北。

第二階段為10月24日至10月27日，每日晚間10點30分至隔天上午5點30分，封閉台一線高架橋（中山橋至中山高架橋段）往新莊方向汽、機車道，請民眾改由忠孝橋下三重中正南路匝道後，左轉重新路4段，走重新橋通往新莊，另行經重新路5段至光復路1段左轉直行後，銜接新北大道。

養工處提醒，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，維護行車安全。

台一線高架橋汽、機車道路面多處耗損，10月17日起將進行兩階段夜間封路施工。（圖由養工處提供）

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