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    首頁　>　新北市

    三度輔選林佳龍 賴清德：新北大翻新的好機會

    賴清德出席「新北大翻新音樂晚會─汐止總部成立場」，第3度為林佳龍站台，他說，林佳龍有立法、行政經驗及地方、中央的磨練，讓林佳龍當市長，是新北大翻新的好機會。（記者魏瑾筠攝）

    賴清德出席「新北大翻新音樂晚會─汐止總部成立場」，第3度為林佳龍站台，他說，林佳龍有立法、行政經驗及地方、中央的磨練，讓林佳龍當市長，是新北大翻新的好機會。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/14 23:40

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕身兼林佳龍競選辦公室榮譽主委的副總統賴清德今晚第3度到新北市輔選林佳龍，他大讚林佳龍是這世代的政治領袖，有立法、行政經驗及地方、中央的磨練，讓林佳龍翻新新北市絕對會成功。

    賴清德今晚出席「新北大翻新音樂晚會─汐止總部成立場」致詞說，講一句沒有輸贏的，現在台中市的重大建設，都沒有超過林佳龍任內的規劃，由此可見，讓林佳龍當新北市長，是新北大翻新的好機會，且新北市是台灣人口最多的地方，新北市就是整個台灣的縮影、扮演關鍵角色，對台灣貢獻非常大。

    「點燈籠都很難找到這種人才！」賴清德說，林佳龍當交通部長時，解決汐止、林口區及各縣市長年無法解決的交通問題，他大讚林佳龍真的是有規劃、解決問題能力。

    賴清德說，他住在萬里，萬里人的生活圈常常都要到基隆，基隆想要推動捷運、輕軌幾十年，已經喊很久，台北市想要推動民生線喊到喉嚨要沒聲音，因為3個縣市長都有各自的想法盤算，所以無法解決。

    賴清德說，他當過立委很清楚，這些縣市長有自己的問題，但林佳龍當交通部長時跳出來，把綁在一起的線解開，3縣市的2條捷運路線分2階段開闢，交會在汐止，他大讚「未來蓋好，汐止庇蔭最大」！

    賴清德說，年底的九合一選舉，他回到故鄉拜託大家，站在新北發展立場，要支持最好的人才林佳龍。賴清德也說，台灣在國際局勢很複雜、挑戰多，懇求大家一定要做蔡英文的後盾，全力支持民進黨推出的人選，讓蔡英文更能解決挑戰。

    「新北大翻新，汐止也要大翻新！」林佳龍提到，汐止有包括交通、水環境、產業經濟及都市更新的四大翻新，其中他要解決汐止塞車、開發金龍湖、推動智慧倉儲物流，並由政府主動做都市更新、1坪換1坪。

    林佳龍也細數他若當選上任後將推動的社會福利，包括補助65歲以上長者裝假牙、補助青年成家基金10萬元，他懇請鄉親，讓他來當新北市長，讓大家看看他跟過去國民黨新北市長侯友宜當市長、副市長12年，有什麼不一樣。

    賴清德第3度為林佳龍站台。（民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室提供）

    賴清德第3度為林佳龍站台。（民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室提供）

    賴清德出席「新北大翻新音樂晚會─汐止總部成立場」第3度為林佳龍站台，也為民進黨各候選人加油。（記者魏瑾筠攝）

    賴清德出席「新北大翻新音樂晚會─汐止總部成立場」第3度為林佳龍站台，也為民進黨各候選人加油。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍出席「新北大翻新音樂晚會－汐止總部成立場」，在支持者熱情簇擁下進場。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍出席「新北大翻新音樂晚會－汐止總部成立場」，在支持者熱情簇擁下進場。（記者魏瑾筠攝）

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