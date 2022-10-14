林佳龍稱推動安坑輕軌 新北捷運局：昧於事實

安坑輕軌列車。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

2022/10/14 23:18

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍稱推動安坑輕軌，新北市政府捷運工程局今晚表示，林佳龍當時是台中市長，竟然昧於事實表示是自己推動，發言明顯錯誤、甚至是說謊，基於業務主管機關一定要嚴正地捍衛與駁斥。

林佳龍昨晚在新店區競選總部成立大會上致詞時提到，「年底，佳龍推動的安坑輕軌就要通車了」。林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天說明，林佳龍過去擔任交通部長期間，關注並推動國車國造、軌道建設國產化，也曾於2020年12月29日至台灣車輛公司視察安坑輕軌車體組裝作業。

李坤城也提到，林佳龍昨天在新店區競總成立大會的發言脈絡，更扣緊他在交通部長任內參與行政院規劃新店安坑輕軌「生態人權廊道」，串連威權時代的不義遺址，作為民主觀光的地景。

對此，新北捷運局今晚表示，安坑輕軌國車國造，都是新北市從淡海輕軌國車國造延續推動成果，跟當時交通部推動國車國造政策無關，在林佳龍交長任內沒有完成或推動任何一台國車國造之列車，結果林佳龍現在要來割稻尾，竟然說安坑輕軌國車國造是他推動的。

捷運局長李政安指出，淡海輕軌、安坑輕軌的國車國造並非在林佳龍擔任交通部長的2019年至2021年任內所推動，新北市在2014年辦理淡海輕軌第一期統包工程時，即考量新北市輕軌系統相容及維修機廠共用思維透過採購策略促成國車國造目標，於2016年產出首列國車國造列車，累積22%國產化比例，包含車體結構、轉向架框、車頭FRP等料件。後續安坑輕軌延續淡海輕軌政策，捷運局在2018年審查同意空調機、地板、外板、燈具等項目採國產化，累計國產化比例提升至42%，推動的關鍵歷程與林佳龍交長任內完全無關。

李政安強調，如此明顯錯誤的發言、甚至是說謊，基於業務主管機關一定要嚴正地捍衛與駁斥，呼籲林佳龍把心思放在新北，誠實、務實提出政見，不要一再的扭曲、誤導、甚至是惡意抹黑，更不要抹煞市府基層同仁及全體市民的努力成果。

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