林佳龍蘆洲區競總成立：三蘆大贏新北就會贏

民進黨新北市長候選人林佳龍（舉麥克風者）今天成立蘆洲區競選總部時表示，「三蘆如果大贏、我們新北就會贏」。 （記者魏瑾筠攝）

2022/10/14 18:20

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天成立蘆洲區競選總部，他表示，三重、蘆洲是民主聖地，除了長期支持民進黨，也是需要新北大翻新「最重要、很急迫的地區」，因此以這裡作為核心，包括立委、議員都很團結，他強調，這不是他一個人的個人秀或獨角戲，是全黨團結一起拚，「三蘆如果大贏、我們新北就會贏」。

對於選戰很有信心的3項原因，林佳龍指出，是因為執政有成績、團隊很團結以及旅北鄉親力挺，他表示，六都都在競爭求進步，進步不夠快就是退步，批評新北市就地升格12年，預算增加1倍，可是升格沒有升級。

他強調，新北市不是台北市的衛星城市，所以需要一條縱貫三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、土城的溪北捷運，除了解決交通問題，更要將這條主幹線沿線超過200萬人口中的40萬人口，留在新北市工作、生活、消費，新北市就會更好。

林佳龍也向在場鄉親提出多項政見，其中也包括過去總統蔡英文、立法院長游錫堃及行政院長蘇貞昌競選新北市的政見，他並舉例，蔡英文最關心社會住宅，林佳龍允諾，當選上任後會增建2萬戶社會住宅，其中3000戶蓋在捷運沿線。

還有游錫堃最關心的都市更新，林佳龍表示，他會以4年4萬戶，1坪換1坪為目標來實現都市更新，加上蘇貞昌曾提出的補助65歲以上長者裝假牙，他也會在當選上任後推動，誓言「未來三加一政見，由他一次來實現」。

林佳龍強調，他很看重每一個人，盼在規劃的致詞時間內傳達訊息、讓群眾帶回去，並在認同理念後「做他的分身、讓新北大翻新」，他不諱言表示「我們現在跟時間在賽跑」，因此戰法要讓支持者知情、培力，從點、線、面，最後整個千軍萬馬衝出去，投票日可以逆轉勝。

今天的成立活動包括戰區指揮官、立委林淑芬，新北市議會民進黨團總召陳啟能、副召李倩萍，新北市議員李坤城、彭佳芸、李余典，新北市議員候選人顏蔚慈、邱婷蔚均共同出席，雖在平日上午，但有不少支持者前往相挺，擠爆會場。

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