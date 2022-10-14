總統、副總統連兩天站台 林佳龍：團結以行動贏得最後勝利

民進黨新北市長候選人林佳龍（右）今至汐止區秀豐市場掃街拜票，與攤商熱情碰拳，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/14 18:50

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今天被媒體問到，一連兩天有總統蔡英文、副總統賴清德力挺輔選，是否覺得全黨為新北選戰非常團結？他回應說，新北這次的選舉民進黨徵召他，也全力在輔選，全黨非常重視新北大翻新，「我們團結，然後以行動感動人民，能夠贏得最後的勝利」。

林佳龍在立委賴品妤等人陪同下，到汐止區秀豐市場、觀光夜市掃街拜票，有攤商雙手高舉讚，還有人高喊「民進黨凍蒜（當選）」，也有攤商熱情戴上林佳龍的競選文宣帽，開心與林佳龍握手、碰拳，還有人送上象徵「好彩頭」的菜頭，林佳龍也自掏腰包買了不少蔬菜。

媒體詢問，今晚成立汐止區競選總部有賴清德站台，連兩天有總統、副總統力挺，是否覺得全黨為新北選戰非常團結？林佳龍說，新北這次的選舉全黨徵召他，也全力在輔選，所以可以看到每一天，都有總統、副總統、院長，還有黨內很多重量級人物輔選。

林佳龍指出，新北是台灣面積最大（此為口誤，台灣面積最大城市為花蓮縣）、人口最多的城市，民進黨已經在野17年，相對來講，新北市升格12年，卻還沒有真正升級，中央希望建設新北市所以徵召他，整個黨非常團結、現在士氣也很高。

林佳龍說，最後的衝刺階段安排100場市場掃街，還有12個立委選區作為戰區都成立競選總部，由立委也就是戰區指揮官做他的分身，所以成立競總的時候，都會有黨內高層、黨政人士來輔選。

民進黨新北市長候選人林佳龍（右）今至汐止區秀豐市場掃街拜票，與攤商握手爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍（右）今至汐止區秀豐市場掃街拜票，與攤商熱情碰拳，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍（右）今至汐止區秀豐市場掃街拜票，與攤商熱情碰拳，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

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