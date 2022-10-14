國民黨抨擊頻開選舉支票 林佳龍陣營反嗆：對手缺乏市政願景和格局

針對國民黨抨擊民進黨新北市長候選人林佳龍頻開選舉支票，林佳龍競選辦公室發言人李坤城（圖）反嗆，新北市已經升格12年，預算加倍，但建設、市民福利都差人一截，國民黨新北市長侯友宜應先說明4年7千億元的市府預算花在哪裡，怎麼會讓新北競爭力不進反退？（李坤城提供）

2022/10/14 16:29

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對國民黨今召開記者會抨擊民進黨新北市長候選人林佳龍頻開選舉支票，林佳龍競選辦公室發言人李坤城反嗆，新北市已經升格12年，預算加倍，但建設、市民福利都差人一截，國民黨新北市長侯友宜應先說明4年7千億元的市府預算花在哪裡，怎麼會讓新北競爭力不進反退？

李坤城表示，國民黨用3天前侯友宜選舉辦公室才開過的記者會主題老調重彈，浪費市民朋友和媒體記者時間，不願將重點擺在公共政策的討論。

對於林佳龍提出包括交通、產業、社福、都更、觀光等不同領域的政見，李坤城也抨擊，侯陣營非但不願回應贊同與否、不願承諾新北市民更好的市政願景，還整天把新北市府當競總用，逼公務員以情緒性用詞新聞稿謾罵市長候選人，不僅招致外界對於行政中立的質疑，更為難基層公務員、拉低市府格調。

李坤城強調，作為市議員當然樂見新北市長候選人從市民角度出發爭取更多建設、福利，然而侯陣營不僅未重視青年、長者、年輕爸媽等各族群的需求，也缺乏對市政的想像，只能一味潑髒水謾罵別人騙票，更凸顯新北需要大翻新、新的市政願景和格局。

李坤城指出，日前民進黨議員在議會已質疑過新北歡樂耶誕城近5年決標金額翻倍，從2018年2939萬元暴增到今年6930萬元，國民黨新北市議員葉元之身為板橋議員竟稱「新北耶誕城1年預算僅2000多萬元」，看來檢視林佳龍政見都比翻新北市府預算書用心，新北市議員還是應多關心市政本務、好好為市民把關預算比較實在。

李坤城也嗆葉元之本身是板橋區選出的市議員，竟然搞不清楚今年新北耶誕城經費已經暴增到將近7000萬元，顯然監督在野黨市長候選人比監督侯市長更用力。

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