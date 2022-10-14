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    侯友宜選辦批割稻尾 林佳龍陣營反嗆：選舉就過河拆橋

    針對國民黨新北市長侯友宜競選辦公室批評，民進黨新北市長參選人林佳龍推動安坑輕軌是「割稻尾」；林佳龍競選辦公室發言人李坤城奉勸侯陣營放下手中的放大鏡，把時間花在端政見牛肉比較實在。（李坤城提供）

    針對國民黨新北市長侯友宜競選辦公室批評，民進黨新北市長參選人林佳龍推動安坑輕軌是「割稻尾」；林佳龍競選辦公室發言人李坤城奉勸侯陣營放下手中的放大鏡，把時間花在端政見牛肉比較實在。（李坤城提供）

    2022/10/14 13:31

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室批評，民進黨新北市長參選人林佳龍推動安坑輕軌是「割稻尾」；林佳龍競選辦公室發言人李坤城反嗆，侯陣營不要忘了林口交流道，侯友宜從感謝林佳龍到否認林佳龍協助的過程，奉勸侯陣營放下手中的放大鏡，把時間花在端政見牛肉比較實在。

    李坤城指出，林佳龍過去擔任交通部長期間，關注並推動國車國造、軌道建設國產化，也曾於2020年12月29日至台灣車輛公司視察安坑輕軌車體組裝作業，且林口交流道、前瞻預算補助停車場、還有許多新北的重要建設，如果沒有林佳龍，到現在都還沒有下落。

    李坤城批評，反觀侯友宜面對曾經和林佳龍一同會勘、爭取的林口交流道建設，一碰到林佳龍參選新北市長，就從「感謝林佳龍花費心力共同解決難題」轉彎成「跟林佳龍有什麼關係」，過河拆橋、翻臉比翻書還快，究竟誰才是真的在「割稻尾」？選民自有公斷。

    李坤城也提到，林佳龍昨天在新店區競總成立大會的發言脈絡，更扣緊他在交通部長任內參與行政院規劃新店安坑輕軌「生態人權廊道」，串連威權時代的不義遺址，作為民主觀光的地景。

    「侯陣營真的很奇怪，一天到晚想方設法雞蛋裡挑骨頭！」李坤城對此奉勸侯陣營，要放大自己的眼界，並說拿著放大鏡的人只能看到事情的局部，看不到大格局政策重點，小鼻子，小眼睛，這就是侯友宜主政下，新北最大的困境。

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