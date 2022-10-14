捷運新北樹林線開工預計2028年通車 樹林往台北可縮短30分鐘

新北市長侯友宜（左三）與台北市長柯文哲（右二）為捷運萬大中和樹林線CQ890區段標動土開工。（記者翁聿煌攝）

2022/10/14 13:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運萬大中和樹林線CQ890區段標今天由新北市長侯友宜及台北市長柯文哲共同主持開工典禮，侯友宜表示，雙北萬大樹林線開工象徵3環6線捷運路網已深入樹林區，同時也是樹林區的第一條捷運路線，待2028年新北樹林線完工後，可在新莊線迴龍站及板南線土城站轉乘，樹林區居民前往雙北市核心將縮短30分鐘的通勤時間。

侯友宜表示，這次開工新北樹林線樹林段（CQ890區段標）路線總長6.6公里，自板橋區溪城路LG14站至新莊迴龍LG21站共有8座車站，全線採高架興建，沿途跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，雙北捷運局經多次研擬精進發包策略，在歷經5次流標後，預算增加52億至180億元後決標，並於今日辦理開工動土典禮。

捷運新北樹林線土建工程分為兩區段標，樹林段 （CQ890區段標）及土城段（CQ880區段標），總計畫經費549.7億元，中央補助172.2億元，新北市出資377.5億元，惟在缺工缺料物價上揚招標過程中，招標預算已增加82億元仍然不夠，未來將修正計畫調整經費。

新北捷運工程局長李政安說，樹林線全長13.3公里，橫跨樹林及土城兩個行政區，共設13座車站（2座地下車站，11座高架車站），新北樹林線與萬大中和線於LG08中和高中站銜接，可一車到底直達新店及淡水線交會站捷運中正紀念堂站，可與環狀線中和站、板南線土城站、新莊線迴龍站銜接轉乘，通達捷運三環六線的各個地方。

李政安說，土城段（CQ880區段標）因為以地下化工程為主，工程難度高，且受物價波動影響，多次流標，雙北捷運局取得共識，將優先推動地下段招標作業，參考最新營建物價指數及市場行情，調整增加5%管理費及合理工期，初估預算將增加約30億元，預計今年10月底前上網公告招標。

另CQ880區段標高架段部分，擬參循CQ890決標單價調整，不足建設經費將儘速辦理財務計畫修正，俟修正財務計畫通過後辦理招標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法