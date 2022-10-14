頻遭新北市府發新聞稿攻擊 林佳龍：當交通部長時侯友宜還感謝過我

民進黨新北市長參選人（手拿麥克風者）林佳龍今天上午出席蘆洲區競選總部成立大會，並進行蘆洲市場掃街、拜票。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/14 14:47

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對媒體問及昨天國民黨新北市長侯友宜表態支持局處首長發新聞稿（抨擊民進黨新北市長參選人林佳龍提出的政策），林佳龍今受訪直言，新北市政府捷運工程局「每天一罵、一個月以來天天罵」，他做過交通部長，包括基隆捷運、汐東線、林口交流道、淡北道路，林佳龍氣不過的說：「侯市長你都感謝過我耶！怎麼我做過交通部長，我對新北的交通規劃會被罵得這麼不堪」？

林佳龍今天上午出席蘆洲區競選總部成立大會，並進行蘆洲市場掃街、拜票。他接受媒體聯訪時表示，大家如果是討論政策很歡迎，但用這種情緒性攻擊語言，真的違反行政中立，甚至「比競總還要更嗆辣」，如果侯友宜可以容忍，甚至鼓勵，這個是很嚴重的問題。

「政治可以很低俗，也可以很高貴！」林佳龍不滿，侯友宜就是在鼓勵（發新聞稿抨擊的行為），批評侯口口聲聲講一套，但事實上做的就是另外一套。林佳龍表示，他的參選就是形成跟侯友宜的對比，讓大家一起檢驗，一個公共政策的討論。

林佳龍也列舉自己提出的政策詢問侯友宜，林表示，補助65歲以上老人裝假牙（侯友宜）是否贊成？（侯友宜）不要用否定、謾罵的方式（回應）；青年成家基金每對補助10萬元（侯友宜）是否贊成？不要迴避轉移焦點；提出都更一坪換一坪侯友宜敢講嗎？

「謾罵我有什麼用？」林佳龍氣憤表示，新北還是沒有辦法大翻新，都更還是看不到很顯著的成績，他重申，歡迎大家做公共政策的討論，但不要去做競選的打手，這已經普遍引起網路跟年輕人的公憤，（侯友宜）還縱容，甚至鼓勵。

另，針對「侯家軍」3位市議員參選人刊登「台中人不要的，新北人也不要」的車廂廣告，林佳龍更砲轟，公車是公共運輸，在街上走的、旁邊上下車都可以看到，侯友宜講「尊重創意」，就代表這個人的價值觀有問題，他的核心價值不把民主當作政策討論、辯論，「訴諸一切就是聽我的」，任由下面的人攻擊，再公開的去鼓勵他們，這是很錯誤的示範。

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