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    首頁　>　新北市

    與柯文哲同台被問2024競合 侯友宜：好好做事

    新北市長侯友宜和台北市長柯文哲同台，引發許多話題。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜和台北市長柯文哲同台，引發許多話題。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/14 13:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今天同台參加捷運新北樹林線CQ890區段標工程開工動土典禮，兩人互動受囑目，有媒體問到有沒有想過2024之後兩個人是站在競爭的對立面、還是有機會來合作？侯友宜回應，好好做事吧，他現在是新北市長，會認真努力做，像今天捷運開工，相信台北市跟新北市能夠建構一個大台北的一個生活軌道建設，那台北好、新北好以及桃園好、千萬人共好，「這就是我們兩個在做的事，把握當下好好做事」，柯文哲則未回答。

    媒體持續追問侯友宜，之前柯文哲曾經在節目上說過，如果侯友宜連任要再選2024的話，可能就是變數跟困難度會比較多，侯友宜回應，他努力認真把新北市好好的做好，然後新北市的市民朋友更期待他今年能夠把政見一一的兌現完畢，尤其捷運還是他最關心的工程，以及各項建設，他會把握當下好好的做事，「我們逗陣打拚」。

    媒體問侯友宜，總統蔡英文昨天第8次到新北輔選民進黨新北市長參選人林佳龍，感覺府院資源動起來，會不會覺得有壓力？昨天蔡英文還酸說新北需要照顧市民、不去想其他事情的市長，感覺是在暗酸他，市長怎麼看？

    侯友宜說，新北市最大咖、最重要的是新北市的市民，他要好好努力做事，贏得新北市民繼續給他加油跟支持，尤其這4年來，政見一一兌現，讓新北市民可以看見新北市的成長跟茁壯，他希望中央各單位來新北市可以來看看新北市這幾年的大幅改變，見證新北市的發展跟崛起，關心市民的生活大小事，這很重要。

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