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    首頁　>　新北市

    蔡英文8度輔選、今與賴清德同台 林佳龍：全黨在打這場選戰

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右）今受訪表示，是全黨在打這場新北市長選戰。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右）今受訪表示，是全黨在打這場新北市長選戰。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/14 12:23

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕昨天總統蔡英文8度至新北市輔選，今晚副總統賴清德也要與民進黨新北市長參選人林佳龍同台；林佳龍今受訪表示，民進黨這次徵召他出來選新北市長，是全黨很團結，所以是全黨在打這場選戰，包括蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌，甚至立法院長游錫堃也會全力投入。

    林佳龍今天上午出席蘆洲區競選總部成立大會，並進行蘆洲市場掃街、拜票。他接受媒體聯訪時表示，新北的重要性除了是（全國）最大的直轄市有400萬人口，也是最需要被改變的都市，大家都期待（國民黨執政）17年了，新北能夠有政黨輪替。

    林佳龍說，民調也顯示民眾支持換人、換黨做做看，新北大翻新的訴求是有民意基礎，只要大家開始去思考新北需要大改變就有機會。

    林佳龍表示，民進黨很團結，有機會就來輔選，在政治上新北本身的重要性就很高，另外在都市裡是最需要被大翻新，民進黨有志於要取得執政權，是為了讓新北真正成為台灣最大、最好、最國際化的都市。

    媒體追問，蔡英文昨致詞提到希望大家選專心做事情的市長，是暗指國民黨新北市長侯友宜？林佳龍回應，蔡總統很了解他做事都是全力以赴，她會覺得這是新北現在需要的市長。

    至於侯友宜，林佳龍則表示，大家都了解，侯幾乎是公開表態要選2024總統，就讓新北市民思考後做選擇。林佳龍也問侯友宜，這次如果當選要做4年這麼難嗎？並強調這是前提跟承諾。

    林佳龍重申，若要讓侯友宜安心去選2024，就是票投林佳龍，侯友宜就沒有包袱，可以自由自在去人生下一站。林佳龍強調，新北不能再等待，不能讓侯友宜當作另一個前高雄市長韓國瑜2.0，或是前新北市長朱立倫2.0，這過去都發生過。

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